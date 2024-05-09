Manisa Muradiye OSB Başkanı Sanayi ve Teknoloji Bakanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Muradiye OSB Başkanı Sanayi ve Teknoloji Bakanını Ziyaret Etti

Manisa Muradiye OSB Başkanı Sanayi ve Teknoloji Bakanını Ziyaret Etti

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kıvırcık, Muradiye OSB'de devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Uzunburun Genişleme alanı hakkında da Bakan Kacır'a bilgi verildi. Toplantı sonrası Başkan Kıvırcık, bakanın özel ilgisi için teşekkürlerini iletti.

09.05.2024 10:04
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Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleşen ziyarette Başkan Kıvırcık, Muradiye OSB'de devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanında Muradiye OSB'nin 2023 yılında bünyesine dahil ettiği ve hızlı bir şekilde parsel tesviye ve yol inşaatına başladığı yaklaşık 290 hektardan oluşan ve tamamlandığında 200'den fazla firmada 10 binden fazla istihdam oluşturulacak Uzunburun Genişleme alanı hakkında Bakan Kacır'a bilgi verdi.

Ayrıca Manisa sanayisinin yakın gelecekteki durumu hakkında değerlendirmede bulunulan toplantı sonrası Başkan Osman Kıvırcık, "Sanayi bakanımıza OSB'mize olan özel ilgisi dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Muradiye OSB Başkanı Sanayi ve Teknoloji Bakanını Ziyaret Etti - Son Dakika

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