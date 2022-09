Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, tadı ve uzun süre tazeliğini korumasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda ilk hasat başladı.

Her yıl 15 Ağustos'ta yapılan ilk hasadın bu yıl olumsuz mevsimsel şartların etkisi ve ekim gününün gecikmesi nedeniyle Eylül ayına sarkan Kırkağaç kavununun ilk hasadını, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı yaptı. 2008 yılında coğrafi işaret alan Kırkağaç kavununda bu yıl 18 bin ton civarında bir rekolte beklediklerini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, 7 bin dekar civarlarında ekim yapıldığını belirtti. Özarı, rekoltede yarı yarıya bir düşüş olmasına rağmen hibrit tohum kullanmadıklarını, üreticilere organik ürün sunmak için ata tohumunu tercih ettiklerini söyledi.

Bu yıl Kırkağaç kavununa farklı çeşitler eklediklerini söyleyen Özarı, 4 TL'den satılan kavun fiyatlarının daha yukarılara çıkmasını beklediklerini ifade etti. Özarı, "Her sene Ağustos ayının 15'inde yaptığımız hasat sezonumuz bu yıl biraz gecikti. Bahar aylarında havanın yağışlı gitmesi, ekim gününün biraz gecikmesi, hasatta da 15-20 günlük gecikmeye sebebiyet verdi. Ama şükürler olsun bir hasat sezonunun daha başındayız. Bu sevincimizi, mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Kavunlarımız çok güzel bir şekilde yetişti, hasatlarımız başladı. İnşallah bugünlerde sizlerin sofrasına doğru gelmeye başlayacak. Fakat üzüldüğümüz bir nokta var. Kırkağaç kavununun maalesef her sene ekilişi biraz daha azalmakta. Bizim Kırkağaç çiftçisinin 1 dekardan elde ettiği gelir, diğer mahsullerde biraz daha fazla. Ay çiçeğinde, mısırda ve domateste gelir fazla olunca kavunun ekim alanları daralıyor. Bu konuda bir şeyler yapmak lazım. Biz kavunuyla meşhur bir ilçesiyiz. Kendimize has ata tohumumuz var. Bu çeşidin kaybolmaması için kavun üreticilerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından biraz destekleme olmasını talep ediyoruz. Son birkaç yıldan beri biz kavunlarımıza yeni çeşitler ekledik. Sarı dilimli kavunumuz ve siyah dilimli kavunumuz var. Bunlarda Kırkağaç'ımızın topraklarında yetişen kavunlarımız. Bunların lezzetleri en az diğer 'Altınbaş' kavunumuz gibi çok güzeldir. Bunları da artık sizlerin sofralarınızda görmek istiyoruz. İlçemizde bu yıl yaklaşık 6-7 bin dekar ekilişimiz var. Genelde geçtiğimiz yıllarda 10 bin dekar oluyordu. 6-7 dekar alanda kavun yetiştiriyoruz. Bu yıl bütün mahsullerin fiyatları güzel ama kavunda bizim beklentimiz biraz daha yüksekti. Fiyatların daha da yükselmesini bekliyoruz. Niçin bekliyoruz, ekilişimizi azaltmamak için. Bunu yükseltmemiz lazım. Herhalde bugünlerde kavunun kilosu toptan 4 TL bandında gidiyor. Bunun 6 TL, 7 TL'lere çıkması lazım. Çiftçilerimizin yetiştirme şartları, maliyet giderleri, üretim giderleri arttı. 18 bin ton civarında bir ürün bekliyoruz bu sene. Bunların yine büyük bir kısmı yüzde 80'ini depolarımıza asılacak. Hemen satmıyoruz, bunları kış aylarında sizlerin sofralarına sunmak için depolarımıza asacağız. Böylece Aralık, Ocak aylarında yine sizleri yaz tatlarıyla buluşturacağız" dedi.

Uzun yıllardır Kırkağaç'ta çiftçilikle geçimini sağlayan Apti Kayacak ise "Yaklaşık 30-40 yıldan beri kavun işiyle uğraşıyoruz. Askılık yani kışlık kavun. Bunlar kendi tohumlarımızı yani ata tohumlarımız. Birkaç çeşit var, siyahı, sarısı ve alacalısı gibi. Hibrit tohum ekmiyoruz. Türkiye'de her yerde hibrit ekilmeye başlandı. Hibrit tohum verimli olsa da bizim kavunumuzdaki tat gibi olmuyor. Hibrit tohumun verimi yüksek olduğu için herkes hibrit tohum kullanıyor. Biz ata tohum kullanmak için direniyoruz. Fakat verim olarak hibritin yarısı kadar kavun üretebiliyoruz. Bu sene ekimlerimiz biraz düştü. Diğer mahsullerle pek yarışamıyoruz. Hem işçilik hem de masraflar daha çok olduğu için. Ben geçen yıl 30-40 dekar ekmiştim, bu yıl 15-20 dekar ektim, yarı yarıya düşürdüm. Ata tohumu maalesef yok olup gidiyor. Fiyatlar şu an 3.5-4 TL civarlarında. Askılık kavun olduğu için kışın 6-7-8 hatta 10 TL'ye satacağımızı düşünüyorum. Verimler bu yıl güzel, inşallah fiyat da güzel olur" diye konuştu. - MANİSA