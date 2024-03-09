Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Farklı Seviyeli Kavşak Projesi İçin Çalışmalara Başlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Farklı Seviyeli Kavşak Projesi İçin Çalışmalara Başlanacak

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Farklı Seviyeli Kavşak Projesi İçin Çalışmalara Başlanacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde kentin trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirilecek olan 'Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Farklı Seviyeli Kavşak Projesi'nin yapımına 11 Mart'ta başlanacak. Çalışma süresince trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

09.03.2024 11:19  Güncelleme: 11:24
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde kentin trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirilecek olan 'Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Farklı Seviyeli Kavşak Projesi'nin yapımına 11 Mart'ta başlanacak. Çalışma süresince trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle hayata geçirilecek 'Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Farklı Seviyeli Kavşak Projesi' için çalışmalara 11 Mart 2024 Pazartesi tarihinde başlanacak. Projenin yapımı sırasında geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nda alternatif güzergahlar belirlendi. UKOME'den yapılan açıklamada, kavşak inşaatı çalışmaları süresince Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Anemon Otel ile Atatürk Caddesi arasında kalan bölümün araç trafiğine kapatılacağı ve kullanılamayacağı belirtildi.

UKOME Genel Kurulu'nca alınan karara göre çalışma süresince, Manisa yönünden İzmir istikametine Mimar Sinan Bulvarı'ndan sağa dönüş, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı'na sola dönüş, Mimar Sinan Bulvarı şeklinde; İzmir yönünden Manisa istikametine ise Mimar Sinan Bulvarı'ndan sola ayrılış, Cumhuriyet Bulvarı, sağa dönüş 1. İnönü Caddesi-2. İnönü Caddesi, sağa dönüş Mimar Sinan Bulvarı şeklinde alternatif güzergah olarak kullanılacağı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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