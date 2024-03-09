Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde kentin trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirilecek olan 'Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Farklı Seviyeli Kavşak Projesi'nin yapımına 11 Mart'ta başlanacak. Çalışma süresince trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle hayata geçirilecek 'Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Farklı Seviyeli Kavşak Projesi' için çalışmalara 11 Mart 2024 Pazartesi tarihinde başlanacak. Projenin yapımı sırasında geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nda alternatif güzergahlar belirlendi. UKOME'den yapılan açıklamada, kavşak inşaatı çalışmaları süresince Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Anemon Otel ile Atatürk Caddesi arasında kalan bölümün araç trafiğine kapatılacağı ve kullanılamayacağı belirtildi.
UKOME Genel Kurulu'nca alınan karara göre çalışma süresince, Manisa yönünden İzmir istikametine Mimar Sinan Bulvarı'ndan sağa dönüş, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı'na sola dönüş, Mimar Sinan Bulvarı şeklinde; İzmir yönünden Manisa istikametine ise Mimar Sinan Bulvarı'ndan sola ayrılış, Cumhuriyet Bulvarı, sağa dönüş 1. İnönü Caddesi-2. İnönü Caddesi, sağa dönüş Mimar Sinan Bulvarı şeklinde alternatif güzergah olarak kullanılacağı belirtildi. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Farklı Seviyeli Kavşak Projesi İçin Çalışmalara Başlanacak - Son Dakika
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliğin sürüyor olması ve teknoloji hisselerindeki düşüşlerle bu hafta karışık bir seyir izlenirken gözler bu ülkenin gelecek hafta salı günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
Zonguldak'ta her hafta kurulan halk pazarında fiyatlar uygun olunca vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Sabah saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, en uygun ve en ucuz ürünleri alabilmek için mücadele etti. Salatalık, havuç, marul, biber, domates, patlıcan, patates, soğan, elma, ıspanak ve portakal gibi ürünler uygun fiyatlarıyla dikkat çekti.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gelinlik üretimi yapan bir firma, yaklaşık 8 bin kozadan sembolik bir gelinlik tasarladı. Firma, ipekböcekçiliği üretimini yapılan ilçeye dikkat çekmek amacıyla bu tasarımı gerçekleştirdi. Gelinlik, düzenlenecek olan bir defilede sergilenecek ve talep olması durumunda seri üretime geçilebilecek.
Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB), 70. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, veteriner hekimliğinde yaşanan sorunlar, hayvan sağlığına ve toplum sağlığına etkileri, TVHB'nin çalışmaları, hayvan hakları ve sahipsiz hayvan popülasyonu sorunu gibi konular ele alındı. TVHB Başkanı Murat Arslan, veteriner hekimliğin Türkiye'de stratejik bir meslek olduğunu vurgulayarak, gelecekte salgınlar, gıda kıtlığı, antibiyotik direnci gibi küresel sorunlarla daha fazla karşılaşılacağını belirtti ve yetkilileri uyardı. Ayrıca, veteriner hekimlerin Cumhuriyet döneminde önemli katkılar sağladığına dikkat çekildi.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Anadolu merinosunda, ikizlik oranı yüksek 'elit sürü' sayesinde 2027 yılındaki doğum sezonuyla beraber 4 bin 500 kuzuya ulaşılması hedefleniyor.
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Maliye Kongresi' Anadolu Üniversitesi İİBF Prof. Dr. İhsan Erkul Konferans Salonunda başladı. Kongreye, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı. Kongre, maliye alanındaki güncel konuların tartışılacağı bir platform sağlamayı hedefliyor.
Adıyaman'ın Koru köyünde yapılması planlanan taş ocağına karşı köylülerin tepkisi devam ediyor. Köylüler, taş ocağının doğaya zarar vereceğini ve su kaynaklarının kirleneceğini savunarak protesto gösterisi düzenledi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B2den 'B+'ya yükseltirken, not görünümünü de durağandan pozitife çıkardı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?