Manisa Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Başladı

Manisa Sarıgöl\'de Üzüm Hasadı Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Superiol ve Trakya İlkeren üzümlerinin hasadına devam edilirken, sıcak hava nedeniyle Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin erken hasadı gerçekleştirildi. Üzüm üreticileri, sabahın erken saatlerinde üzümleri toplayarak büyük illerdeki hallere gönderiyor. Üzüm fiyatları ise kaliteye göre 25-50 lira arasında değişiyor. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı, üreticilere açık üzüm satmamaları ve kurutmaları konusunda uyarıda bulundu.

28.07.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadına başlandı. Temmuz ayının 15'inden önce erkence üzüm türü olan Superiol ve Trakya İlkeren üzümlerinin hasadına devam edilen ilçede havaların çok sıcak gitmesi üzerine Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerin kırsal alanlarda erken hasadına neden oldu.

Sarıgöl ve çevresinde 120 bin dekarlık üzüm bağında sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarına giren tarım işçileri kestikleri üzümleri kamyonlara yükleyerek büyük illerdeki hallere göndermeye devam ediyor.

Sarıgöl Ovasında Superiol türü üzümün bağda kilosu 25-50 lira arasında kalitesine göre alımı yapılırken diğer yandan Çekirdeksiz Sultaniye üzüm kırsal alanlardaki bağlardan kilosu 25-45 lira arasında kalitesine göre alımı yapıldığı öğrenildi.

Sarıgöl Emcelli Mahallesinden üzüm üreticisi İlyas Karadağ Superiol türü üzümlerinin kilosunu 50 liradan sattığını ifade etti.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise hava şartlarının bu yıl Sultaniye üzüm başta olmak üzere 20 gün önceden geliştiğini ifade ederek, "Sultaniye Üzümlerimizde geçtiğimiz yıllarda ağustos ayının 20'sinden sonra hasadına başlanırdı. Bu yıl 20 gün önceden olgunlaşma gösteren üzümün satışına başlandı. İlçemizde iç piyasa ve ihracaatlık üzüm var. Şuan iç piyasaya Sultaniye üzümler 25-35 lira arasında bağdan kesiliyor. Üzüm üreticilerimizi uyarıyorum. Açığa üzüm satmayın havalar sıcak iken kurutulur bu yıl kuru üzüm fiyatı iyi olacak çünkü geçen yıllardan stokts kuru üzüm yok. Tüccarlar bile geçen yılın kuru üzümünün kilosunu 125-150 liradan alıyor. Tekrar edeyim açık üzüm vermeyin kurutun. Kapalı alanlarda bulunan üzümlerimiz kaliteli. Bağcılar hergün üzümlerin salkımlarıyla yakından ilgileniyor. Bu nedenle üzümlerimizi değerinde satmaya çalışın. Peşin satın ki geçmiş yıllarda yaşanan magduriyetleri yaşamayın." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sarıgöl, Manisa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:00 Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti Başkanın sözleri vahim Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti! Başkanın sözleri vahim
08:49 Erdoğan talimat vermişti Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
00:45 Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
10:03 Naci Görür’ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz
09:29 Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu
08:48 Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu
07:16 Mali’de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü 53 asker feci şekilde can verdi Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi
00:59 Trump, ’’Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek’’ dedi, tam tersi oldu Trump, ''Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek'' dedi, tam tersi oldu
00:21 Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
00:08 Polis sokağı kana bulayan saldırgan için peş peşe tetiğe bastı Polis sokağı kana bulayan saldırgan için peş peşe tetiğe bastı
23:51 Atık suları denize deşarj ettiler Bozcaada Belediyesi’ne 1 milyon 161 bin TL’lik ceza kesildi Atık suları denize deşarj ettiler! Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin TL'lik ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 11:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement