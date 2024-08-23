Manisa Selendi'de Antep Fıstığı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Selendi'de Antep Fıstığı Hasadı Başladı

Manisa Selendi\'de Antep Fıstığı Hasadı Başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Antep fıstığı hasadı başladı. Hasat çalışmalarına katılan Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, üreticilere kolaylıklar diledi.

23.08.2024 08:48
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Manisa'nın Selendi ilçesinde son yıllarda hızla yaygınlaşan ve tütüne alternatif ürün olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da desteklenerek bahçeler oluşturulan Antep Fıstığında hasat başladı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman köylüsüne ekonomik anlamda destek sağlamak, köyden kente göçün önüne geçmek amacıyla bir çok alanda bozuk orman alanlarında gelir getirici tür ağaçlandırması çalışmaları kapsamında aşılama çalışması yapılarak yetişen ve damak tadı ve aromasıyla coğrafi işaret alınması için girişimler yapılan Antep fıstığında hasat zamanı başladı.

Bahçe sahiplerinin çocuğu gibi baktığı kendilerinin de yeşil altın olarak adlandırdıkları Antep Fıstığı hasadında üreticilerin yüzü gülüyor. Selendi ilçesinde Çortak, Yağcı, Çanşa ve Kınık mahallelerinde yetişen Antep Fıstığı hasadına katılan Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, üreticilerle bir araya gelerek hasat çalışmalarına yardım etti. Üreticilere kolaylıklar dileyen Kaymakam Kara, "Rabbim bol kazançlar versin." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Selendi'de Antep Fıstığı Hasadı Başladı - Son Dakika

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