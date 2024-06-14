Manisa Selendi'de Kiraz Hasat Sezonu Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Selendi'de Kiraz Hasat Sezonu Devam Ediyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde tütüne alternatif olarak üretimi yapılan kirazda hasat sezonu devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 120 TL olan kirazda kilogramın 50 TL'ye düşmesi ise dikkat çekti. Kiraz üretimi, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlamakta ve ihracatı yapılmaktadır. İlçe Kaymakamı Mustafa İlker Kara, kiraz üretim merkezi olan Pınarlar Mahallesini ziyaret ederek üreticilerle görüştü ve bereketli bir hasat sezonu diledi. Kirazın katma değeri yüksek ve ilçe tarım ürünleri içinde de ekonomik anlamda önemli bir yeri olduğu belirtildi.

14.06.2024 13:53
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Manisa'nın Selendi ilçesinde son yıllarda tütüne alternatif olarak üretimi yapılan kirazda hasat sezonu devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 120 TL olan kirazda kilogramın 50 TL'ye düşmesi ise dikkat çekti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün üretimine alternatif olarak bazı çiftçiler kiraz üretimine yöneldi. Selendi'de son 25 yıldır ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan tütüne alternatif ürün olarak bahçeler oluşturulan ve üreticinin adeta tek gelir kaynağı haline gelen kiraz, Avrupa ve Afrika ülkelerine ihracatı yapılırken geçtiğimiz yıl 120 TL olan kilogram fiyatının bu yıl 50 TL'ye kadar düşmesi dikkat çekti.

İlçe Kaymakamı Mustafa İlker Kara, kiraz üretim merkezi olan Pınarlar Mahallesini ziyaret ederek üreticilerle görüştü. Kiraz bahçesinde kiraz hasadına katılan Kaymakam Kara, çiftçilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

Üreticilerle sohbet eden Kaymakam Kara, son zamanlarda meyvecilik ile öne çıkan ilçede yetiştirilen ve ihraç değeri yüksek olan kirazın katma değeri yüksek ve ilçe tarım ürünleri içinde de ekonomik anlamda önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Kaymakam Kara'nın ziyaretine İlçe Tarım Müdürü Ahmet Ayhan ve mahalle muhtarı Ümit Ayhan da eşlik ederek bilgi verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Selendi'de Kiraz Hasat Sezonu Devam Ediyor - Son Dakika

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