Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün startını verdiği Selendi ilçe merkezinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarında da sona gelindi. 150 milyonluk proje kapsamında ilçe merkezine 38 kilometrelik içme suyu, 39 kilometrelik kanalizasyon, 7 kilometre yağmur suyu hattının tamamlanmasının ardından kilit parke taşı döşeme çalışmalarında da sona yaklaşıldı.
Manisa'nın en doğusunda yer alan Selendi ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün startını verdiği 150 milyon TL'lik yatırım kapsamında Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe merkezinde tamamladığı altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarında da sona geldi. Selendi'nin modern bir görünüm kazanması için gece gündüz çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçe merkezine 38 kilometrelik içme suyu, 39 kilometrelik kanalizasyon, 7 kilometre yağmur suyu hattının tamamlanmasının ardından kilit parke taşı döşeme çalışmalarında da sona yaklaşıldı.
"Selendi daha modern bir yer haline geliyor"
İlçe merkezinde yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Selendi ilçemize 150 milyon TL'lik bir yatırım yapıyoruz. İlçe merkezindeki çalışmalarımız kapsamında 38 kilometrelik içme suyu, 39 kilometrelik kanalizasyon, 7 kilometre yağmur suyu hattı işini hayırlısıyla tamamladık. Üstyapı çalışmalarını da hummalı bir şekilde sürdürdüğümüz ilçemizde kilit parke taşı döşeme çalışmalarında da sona geldik. Projenin içinde yer alan 10 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek Atıksu Arıtma Tesisi de inşa edildi. Yapılan hizmetler vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Manisa Selendi ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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