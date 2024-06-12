Ekonomi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda hareketlilik devam ediyor. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ile Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk canlı hayvan borsasında incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin dört bir köşesinden Manisa'ya getirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar canlı hayvan borsası içerisindeki padoklarda yerlerini alırken, alıcılarını beklemeye başladı.

Manisa Ticaret Borsası yönetimi, Manisalıların kurbanlık alışverişlerini sağlıklı bir ortamda sorunsuz bir şekilde yapabilmeleri için, öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Canlı Hayvan Borsası içerisindeki padokların dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlandı. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ile birlikte Canlı Hayvan Borsası'nı ziyaret ederek kurbanlık satıcıları ile bir araya gelen Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, bayram öncesi kurbanlık satışlarının bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

Kurbanlık hayvan satıcılarının bu süreçte herhangi bir problemle karşılaşmamaları adına güvenlik başta olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin alındığına vurgu yapan Özkasap, profesyonel çalışma ekibinin kurban satıcılarından gelebilecek her türlü talebe anında karşılık verebilecek tecrübe ve birikime sahip olduğunu söyledi. Başkan Özkasap, Manisalıların şehrin farklı noktalarında Manisa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kesim alanları dışında Manisa Canlı Hayvan Borsası içerinde hizmet veren modern kesim alanlarında kurbanlıklarını hijyenik şartlarda güvenle kestireceklerinin altını çizdi. Başkan Özkasap, Canlı Hayvan Borsası ziyareti sırasında mübarek Kurban Bayramı'nın başta Türk İslam alemi olmak üzere Manisalılara hayırlı olması temennisinde bulundu. - MANİSA