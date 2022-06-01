Manisa TSO'da son ekonomik göstergeler değerlendirildi - Son Dakika
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Manisa TSO'da son ekonomik göstergeler değerlendirildi

01.06.2022 14:23
Manisa TSO'da son ekonomik göstergeler değerlendirildi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs ayı olağan meclis toplantısında Türkiye ve dünya gündemine ilişkin son ekonomik göstergeler değerlendirildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs ayı olağan meclis toplantısında Türkiye ve dünya gündemine ilişkin son ekonomik göstergeler değerlendirildi.

Manisa TSO Mayıs ayı olağan meclis toplantısı koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek, gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında gerçekleşen toplantıda, artan enerji maliyetlerinin iş dünyasına oluşturduğu olumsuzluklar değerlendirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, İSO 500 Listesinde yer alan 24 Manisa firmasını tebrik ederek, "Manisa iş dünyası tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor. İSO 500 listesinde yer alan 24 firmamızı bu başarılarından dolayı kutlar inşallah önümüzdeki senelerde bu sayının artmasını temenni ediyorum" dedi.

"Savaşın devam etmesi enerji maliyetlerini arttırıyor"

Toplantıda söz alan ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Enflasyon göstergelerinde küresel ölçekte yaşanan bozulma günden güne giderek, daha fazla ön plana çıkarken, merkez bankaları artan enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşmaya gitmektedir. Amerikan Merkez Bankası (FED), mayıs ayı başındaki toplantısında politika faizini 50 baz puan arttırarak, yüzde 0,75- yüzde 1 aralığına yükselterek son 22 yılın en yüksek faiz artışı gerçekleştirirken, İngiltere Merkez Bankası (BOE) da faiz artırımlarına 25 baz puan ile devam etmiştir. Varlık alımlarına bu yılın üçüncü çeyreğinde son vereceğini açıklayan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da faiz artırımlarına bu yıl sona ermeden başlayabileceği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, fiyatlardaki yükseliş karşısında atılan sıkılaşma adımlarının ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratarak stagflasyona neden olabileceği yönündeki endişeler de giderek artmaktadır. ABD ekonomisinin 2022 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin aksine yüzde 1,4 daralmış olması bu görüşü desteklerken, Çin'deki artan karantina tedbirleri nedeniyle yaşanan tedarik sıkıntılarının sürmesi de stagflasyon kaygılarını pekiştirmektedir. Ayrıca, Ukrayna Rusya savaşının devam etmesi ve Rusya'ya yönelik yaptırımların petrol ambargosunu kapsayacak biçimde genişletilmesi de küresel büyüme beklentileri üzerinde sınırlayıcı etki oluşturmaktadır. Bu ambargolar enerji maliyetlerindeki artışlara sebep olmaktadır. Bu çerçevede, uluslararası kuruluşların küresel büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gittikleri görülmektedir. Nitekim, uluslararası para fonu IMF ve dünya bankası 2022 yılına ilişkin küresel büyüme tahminlerini sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 3,2'ye indirmiştir. Bir başka kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise, yayımlamış olduğu 2022-2023 yılı küresel makro ekonomik görünüm raporunun mayıs ayı güncellemesinde, 2022 yılına ilişkin büyüme tahminlerini gelişmiş ekonomiler için yüzde 2,6'ya, gelişmekte olan ekonomiler için yüzde 3,8'e indirmiştir" dedi.

Sözlerine ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelere değinerek devam eden Başkan Mehmet Yılmaz, "Gündeme dair önemli gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulunacak olursak, bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından, yurt içinde konut üretim ve satışlarına destek sağlanması amacıyla üç yeni paket açıklandı. Buna göre birinci paket, ilk defa konut sahibi olacak vatandaşlara 2 milyon TL'ye kadar birinci el konut satın alımları için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli kredi imkanı getirildi. İkinci paket, birinci ve ikinci el konutlar üzerinden olup, değeri 2 milyon TL'ye kadar olan konutlar için de söz konusu tutarın en az yarısının 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılması şartıyla 10 yıla kadar vadeli aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi kullandırılması yönünde. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmektir. Üçüncü paket ise inşaat sektörüne yönelik olup, mayıs ayı itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için ayrılan 20 milyar TL'lik kaynaktır. Buna göre, bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını, böylece fiyatların dengeye gelmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, TOKİ'ye 30 milyar TL'lik finansman sağlanacağı da duyurulmuştur. Tüm bu gelişmeler inşaat sektörüne bir nebze olsun nefes aldıracaktır" dedi.

Sözlerinin son bölümünde İSO 500 listesinde yer alan firmalar hakkında açıklamalar yapan Başkan Mehmet Yılmaz, "Değerli meclis üyelerimiz, bugün, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının 2021 yılı sonuçları açıklandı. 2021 Yılında İSO ilk 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında Manisa'dan, toplam 24 firma yer aldı. Ülkemizin ekonomik büyümesine katkıda bulunan ve ilimizin gurur kaynağı olan firmalarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Manisa iş dünyası ülke ekonomimize verdiği katkılar ile bir kez daha gurur kaynağımız olmuştur" diye konuştu. - MANİSA

Manisa TSO'da son ekonomik göstergeler değerlendirildi
Manisa TSO'da son ekonomik göstergeler değerlendirildi
Manisa TSO'da son ekonomik göstergeler değerlendirildi

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Kaynak: İHA

Türkiye, Manisa, konut, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa TSO'da son ekonomik göstergeler değerlendirildi - Son Dakika


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