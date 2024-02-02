Manisa'ya yeni yatırımlar geliyor
Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Manisa'ya 2024 yılında da yeni yatırımlar yapılacak
MANİSA - Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan ve ihracat rakamlarında 7. sırada bulunan Manisa'da sanayi yatırımları 2024 yılında da hız kesmiyor. Yaklaşık 4 yıl önce Manisa'ya yatırım yaparak 250 kişiye istihdam sağlayan Max Mothes firması önümüzdeki dönemde Manisa'ya 2 yatırım daha yapma kararı aldı.
Manisa'ya yaklaşık 4 yıl önce cıvata üretim fabrikası kurarak sektördeki açığı kapatmaya çalışan Max Mothes Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Zaman firmanın yeni yatırımları hakkında bilgi verdi.
Firmadan iki yeni yatırım kararı
Düzenlediği basın açıklamasında konuşan Gökhan Zaman, "Max Mothes cıvata olarak 4 yıl önce Manisa'ya yaptığımız yatırımı bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz. Şuandaki yatırımımız 300 milyon TL'yi aştı. Dün aldığımız bir kararla 200 milyon TL civarında önümüzdeki 7-8 ay içinde yeni bir yatırım daha yapacağımız. Amacımız Manisa'da bugüne kadar eksik olan bağlantı elemanları sektörünün üretim tesislerinin bizim tarafımızdan kapatılması. Beyaz eşya olsun, organize sanayi bölgesinin son yıllardaki gelişimi olsun bize şunu gösterdi; Manisa'da özellikle bağlantı elemanları sektöründe önemli bir eksikliği var. Bu eksikliği kapatma ihtiyacı duyduk. Bizim açımızdan önemli bir pazar oluşturmuş olduk. Alman ortağımızla aldığımız son karar doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde Manisa'da iki yeni yatırım gerçekleştireceğiz. Hali hazırda işleyen cıvata üretim fabrikamızın yanında bir ısıl işlem tesisi, beyaz eşyanın merkezi haline gelen Manisa'da ayrıyeten bir vida üretim fabrikası kurma kararı aldık. Bu karar bu sabah alındı. Bununla alakalı bir bütçe oluşturup gelişmeleri paylaşacağız." dedi.
"Yeni yatırımlar gelecek"
Üretimin özellikle yurtdışında hem kalitesi hem de ekonomik olmasıyla dikkat çektiğini kaydeden Zaman, "Amacımız hem Manisa'ya faydalı olabilmek hem de Türkiye'nin aslında Avrupa'daki üretime göre daha ekonomik olduğunu, üretimin Avrupa'daki kadar kaliteli ve daha ekonomik olduğunu yurtdışındaki partnerlerimize kanıtlamak istiyoruz. Gökhan Zaman olarak tarihinde ilk kez bir Alman cıvata üreticisinin Türkiye'ye yatırım yapmasını sağladık. Aldığımız duyumlar sonrası mutlu olarak söylüyorum ki bizim ürettiğimiz cıvataların yurtdışında birçok firmada kullanılmasının ardından bazı büyük Alman firmaları 'Biz niye Türkiye'ye yatırım yapmıyoruz' şeklinde geri dönüşler yapmışlar. Geçen hafta isim vermeyeceğim, kendi açıklamalarını beklemek lazım. Çok büyük bir Alman firması benden Manisa'da lokasyon sordu. 20-25 bin metrekarelik bir kapalı alana yatırım yapmak istediklerin söylediler. Bu bizim için gurur verici. Bizim atmış olduğumuz adımlar, diğer yurtdışındaki diğer cıvata firmalarının bunu benimsemiş olmaları ve Türkiye'ye yatırım yapmak istemeleri bizim açımızdan milli bir görevdi. Gurur duyuyoruz açıkçası." diye konuştu.
Hedef 22 milyon avro
Şirketin ihracat rakamları ve hedeflerinden de bahseden Zaman şunları söyledi: "Şirketimizde 250'ye yakın personelimiz var ve yüzde 99 oranında ihracata yönelik çalışıyoruz. Son ihracat rakamlarımız şuan 8 milyon avronun üzerine çıktık. Covid döneminde yapılan bir yatırımdı ve 18 ay hiçbir şekilde üretim yapamadık. Şuan 12 aydır tam randımanlı çalışıyoruz ve buna rağmen 8 milyon avro ihracat rakamına ulaştık. Hedefimiz ise 2024 yılında bu rakamı 22 milyon avroya çıkarmak."
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