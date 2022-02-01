Üye Girişi
Manisalı hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke desteği - Son Dakika

Manisalı hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke desteği

01.02.2022 17:06
Manisalı hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayvan üreticilerine 200 damızlık koç, 20 damızlık teke dağıtılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayvan üreticilerine 200 damızlık koç, 20 damızlık teke dağıtılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen ve üreticilerin ellerindeki koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı damızlıkların katılımını sağlayan 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi' yeniden başlıyor. Geçtiğimiz 2021 yılında hayata geçirilen ve 140 damızlık koçun üreticilere teslim edildiği proje kapsamında yüzde 75 hibe destekli, yüzde 25 ise katılım paylı olarak 200 adet damızlık koç, (merinos ve kıvırcık) 20 adet ise damızlık teke (kıl keçisi) dağıtımı gerçekleştirilecek. Proje kapsamında üreticilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımı ile kan değişimi sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin arttırılması ve sürü ıslahının sağlanması amaçlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokole istinaden, projeden il genelinde en az 40 ile en fazla 120 adet anaç koyun varlığına sahip ve programlanmış aşılarını eksiksiz yaptıran üreticiler faydalanabilecek. Yapılan başvurular proje kapsamındaki teknik komisyon tarafından değerlendirmeye alınacak. Proje tutarının yüzde 75'i Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hibe olarak karşılanırken, yüzde 25'lik kısmı ile üreticiler tarafından karşılanacak. Projeye başvurular ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine 10 Şubat 2022 tarihine kadar yapılabilecek. Başvurular sonucunda asıl listede yer alan üreticiler damızlık koç için yüzde 25 katılım payı olan bin 80 TL'lik tutarı 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi veznelerine yatırmaları gerekiyor. - MANİSA

Manisalı hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke desteği
Manisalı hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke desteği
Manisalı hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke desteği

YORUMLAR
500

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Damızlık, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisalı hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke desteği - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:56 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı!
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
16:43 Elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 54 bin aracını geri çağırıyor
16:40 Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin net görüntüleri ortaya çıktı
16:36 Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı mı? Podolski: Joachim Löw, Türkiye'de mutlu olacaktır
16:14 Ekrem İmamoğlu nasıl takip edildi? İşte farklı alternatifler!
16:11 Yemek bulmak isterken balkonda mahsur kaldı! Tilkinin yardımına ekipler yetişti
16:09 Kredi kartı kullanımında artış devam ediyor! En çok hava yolları ve konaklamada
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 17:13:38. #1.12#
SON DAKİKA: Manisalı hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement