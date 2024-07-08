Maraş Tarhanası Avrupa'ya İhraç Ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Maraş Tarhanası Avrupa'ya İhraç Ediliyor

Kahramanmaraş'ta üretilen tarhana, cips haline getirilerek Avrupa'ya ihraç ediliyor. Yıllık 25 bin ton üretilen tarhananın 15 bin tonu iç pazara gönderilirken, 10 bin tonu yurtdışına ihraç ediliyor. Tarhana, kentin coğrafi işaretli tescilli markası olarak Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerine de gönderiliyor. Tarhananın üretimi teknoloji ve makineleşme sayesinde artarken, çeşitli tatlarla paketlenerek farklı ürünler haline getiriliyor.

08.07.2024 20:01
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Maraş tarhanası cips yapılıp Avrupa'ya ihraç ediliyor

Kahramanmaraş'ta tarhanasında üretim arttı Avrupa ve Ortadoğu yolculuğu başladı

Kentte yılda 10 bin ton Maraş tarhanası yurtdışına gönderiliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın yoğurt ve kekikli tarhanası cips halinde Avrupa'ya ihraç ediliyor. Kent genelinde yıllık 25 bin ton üretilen tarhananın 15 bin tonu iç pazara gönderilirken 10 bin tonu ise yurtdışına ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli tescilli markası tarhana, Türkiye'nin yanı sıra tüm Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Önceleri elle klasik şekilde serilen tarhana, teknoloji ve makineleşme sayesinde kentin adeta geçim kaynakları arasında yerini aldı. 5 bin kişinin istihdam edildiği Kahramanmaraş'ta sağlıklı ortamlarda üretilen çorbalık ve çerezlik tarhana yaz kış tüketiliyor. Hem cips, hem sofralık hem de firik olarak üretilen tarhana yurdun dört bir yanına satışa sunulurken, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ülkelerine de ihracat yapılıyor. Çerezlik tarhanayı makine yardımıyla cips haline dönüştüren kentteki tarhanacılar, paketlenen ürünü fırınlanmış, acılı, kremalı, kaymaklı ve bol yoğurtlu gibi seçeneklerle ürünler hazırlıyor.

10 bin tonu ise yurtdışına ihraç ediliyor

Kent genelinde yıllık 25 bin ton civarında üretilen tarhananın 15 bin tonu iç pazara gönderiliyor, 10 bin tonu ise yurtdışına ihraç ediliyor. Protein yönünden oldukça zengin olan tarhana, yoğurt, dövme, kekik, tuz ve sudan oluşan ana 5 ana maddeden yapılıyor. Büyük krom kazanlarda pişirilen tarhana, 1 gün dinlenmeye tabi tutulup ikinci gün makinelerle sergilere alınıp geniş alanlarda güneşe bırakılıyor. Kurutulup paketlenen ve birçok çeşidi üretilen tarhana, Kahramanmaraş'tan tüketiciye sunuluyor.

"Tarhanayı yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz"

Tarhana üreticisi Ümmet Güngör, "Tarhana sezonunu açtık. Dağdan topladığımız kekik ve Engizek Dağı'ndan gelen yoğurt ile tarhanamızı en güzel şekilde hazırlıyoruz. Farklı tatlarda hazırladığımız tarhanayı il içi il dışı ve yurt dışına gönderiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maraş Tarhanası Avrupa'ya İhraç Ediliyor - Son Dakika

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