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Mardin'de bakırcılık sanatının tahtı sallanıyor - Son Dakika

Mardin'de bakırcılık sanatının tahtı sallanıyor

03.02.2022 13:15
Mardin'de bakırcılık sanatının tahtı sallanıyor

Mardin'in gözde sanatlarından olan bakırcılık, hammadde fiyatlarının ve satış oranlarının düşmesi ile durma noktasına geldi.

Mardin'in gözde sanatlarından olan bakırcılık, hammadde fiyatlarının ve satış oranlarının düşmesi ile durma noktasına geldi.

Mardin'de bakırcılık sanatının tahtı sallanıyor. Kur farkının hammadde fiyatlarını yükseltmesiyle üreticiye hammadde alışında sıkıntı yaşatırken, satışta da düşüş yaşanması meydana geldi. Dört kuşaktır cam altı ve bakır zanaatını sürdürmekte olduklarını söyleyen bakırcı ustası Abdulkadir Özcan, 25 yıla yakın babası ve dedesiyle çalıştığını söyledi. Tepsilerin orijinal el emekleri olduğunu belirten Özcan, "İlk başta oymasını yapıyoruz. Oyduktan sonra içini dolduruyoruz, sonra üzüm motiflerini yapıyoruz. Bu üzüm salkımları bereketi sembolize ediyor. Bu gördüğünüz bakır eşyalar hepsi bizim elimizden çıkma ürünlerdir. Bizim hammadde alışlarımız da bayağı bir yükseldi. Geçen sene cezvenin ham bakırını kilosunu 130-150 liradan alıyorduk" dedi.

"Ham bakırın kilosu 200 liraya kadar tırmandı"

Geçen yıl cezveyi 60-70 lira civarında sattıklarını dile getiren Özcan, "Şu anda 120 lira 6 kişilik el işi üzüm desenli cezve. Tütsülük, Mardin'de üzerlik tohumu yakmak için. Bu da kendi tasarımımızdır. Has bakırdan yaptık. Çekiç dövme el işi tütsülüğün fiyatı 150 TL. Hammaddeyi 3-4 sene önce bayağı yüklü alıyorduk, çok uygundu" diye konuştu.

Ham bakırın kilosu 3 sene önce 45 lira olduğunu hatırlatan Özcan, "Kur yüzünden fiyatlar tırmanışa geçti 200 lira oldu. Satışta şuan çok ciddi bir şekilde düşüş oldu. Alım gücü çok azaldı. Yüzde 50-60 kadar satışlarımız azaldı. Şu anda üretim yok, fiyatlar oturana kadar. Alım gücü olmadığı zaman yapamıyorsun mesleği. Biz, dolar kurundan faydalanıp fiyatları fazla arttırmıyoruz. Normal piyasası ne ise o onun değerinde satıyoruz" şeklinde konuştu. - MARDİN

Mardin'de bakırcılık sanatının tahtı sallanıyor
Mardin'de bakırcılık sanatının tahtı sallanıyor
Mardin'de bakırcılık sanatının tahtı sallanıyor
Mardin'de bakırcılık sanatının tahtı sallanıyor
Mardin'de bakırcılık sanatının tahtı sallanıyor
Mardin'de bakırcılık sanatının tahtı sallanıyor
Mardin'de bakırcılık sanatının tahtı sallanıyor
Mardin'de bakırcılık sanatının tahtı sallanıyor

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Hamster Coin, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'de bakırcılık sanatının tahtı sallanıyor - Son Dakika Ekonomi


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