Mardin'de Fıstık Hasadı Başladı

Ekonomi

Mardin'de 20 bin dönümde fıstık hasadı başladı

MARDİN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin verimli topraklarına sahip olan Mardin Ovası'nda, 20 bin dönümde alternatif ürün olarak yetiştirilen Antep ve Siirt fıstığının hasadına başlandı.

Mardin'de çiftçiler, az maliyet ve yüksek getirisi nedeni ile fıstık üretimine yöneliyor. Mardin Ovası'nda 20 bin dönümde 540 bin fıstık ağacı bunuyor. Mardin, birkaç yıl içerisinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt gibi fıstıkla anılmaya başlandı.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Bektaş Mahallesi'nde sabahın erken saatlerde fıstık bahçelerinin yolunu tutan üreticiler, ağaçlardaki salkımları kopararak fıstıkları topluyor. Fıstık köyü olarak da anılan Bektaş Mahallesi'nde 100 bine yakın Antep ve Siirt fıstığı ağacı bulunuyor.

Yıllardan beridir fıstık üretimi yapan Abdulkadir Yiğit, "Bu sene verimi geçen senelere göre daha fazla. Boşu biraz fazla oda bu sene sıcaklık fazla geldi ondan oluyor. Vallahi fıstıkları tavsiye ederim. Fıstığın ne masrafı var ve verimi çok hem de kazancı fazladır" dedi.

Mardin Fıstık Üreticileri Derneği Başkanı Hüseyin Kahraman, Mardin bölgesinde 20 bin dönüme yakın fıstık arazisi bulunmakta olduğunu, 540 bin ağaca tekabül ettiğini söyledi. Mezopotamya bölgesinde çok verimli bir araziye sahip olduklarını dile getiren Kahraman, "Çok güzel verimler alıyoruz. Antep ve Siirt ile karşılaştırdığımızda bizim onlardan eksik bir yanımız yok. Daha güzel verimler de alabiliyoruz. Zamanla Şanlıurfa, Siirt ve Gaziantep gibi çok büyük dekarlar dikeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Çiftçilere de seslenen Kahraman, "Çiftçilerimize fıstık dikimini tavsiye ediyoruz. Çünkü girdisi düşük, verimi yüksek bir üründür. Bölgemizde özellikle susuzluğa çok dayanıklı olan bıttımı tavsiye ediyorum. Siirt, Antep anacı var ömürleri 80 ile 100 yıl. Ama bıttım anacı 400 yıl yaşıyor ve susuzluğa karşı çok dayanıklı" şeklinde konuştu.