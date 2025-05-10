Mardin'de İlk Arpa Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mardin'de İlk Arpa Hasadı Yapıldı

Mardin\'de İlk Arpa Hasadı Yapıldı

Mardin Kızıltepe Ovası'nda susuz tarlada ekilen arpanın ilk hasadı 12 liradan satışa sunuldu.

10.05.2025 12:49
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MARDİN'de susuz tarlada ekilen arpanın ilk hasadı, Kızıltepe Ovası'nda yapıldı. 125 dönüm arazide 4 ton verim elde edilen ilk mahsulün kilosu 12 liradan satılırken, ilk hasadı yapan çiftçiye gram altın hediye edildi.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezleri arasında bulunan Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı, Kızıltepe Ovası'nda gerçekleştirildi. Susuz tarlada yapılan hasattan elde edilen arpa, Hububat Ticaret Merkezi'nde kilosu 12 liradan satışa sunuldu. İlk hasadı yapan Kızıltepe ilçesi kırsal Aktulga Mahallesi'nden çiftçi Mehmet Faruk Badilli tarafından üretilen yeni mahsul arpa, zahireci Hacı Süer tarafından satın alındı. Çiftçi Badilli'ye gram altın hediye edildi.

'ÇİFTÇİLERİMİZ BİZİM İÇİN ALTINDAN DAHA KIYMETLİDİR'

Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, 125 dönümde yaklaşık 4 ton verim beklendiğini ifade ederek, "Bu sene 2025 yılı arpa hasadı yapıldı ve bugün Hububat Merkezimize geldi. Geçen sene 7 Mayıs'ta Örencik köyünde yapılmıştı. Bu sene Aktulga köyünde hasat yapıldı. Geçen sene komşu köylerde dönüme kuru alanda 400 kilo verilmişti. Bu sene 125 dönümde yaklaşık 4 ton verim bekleniyor. Bu da dönümde 30-32 kiloya tekabül ediyor. Bu miktar biçerdöver parası da değil, fakat biçerdöver tarla sahibinin olduğu için biçilmiş. Çiftçilerimize destek amacıyla ilk ürünü müzayede salonunda açık artırmaya çıkarıyoruz. İlk arpayı getiren çiftçimiz Mehmet Faruk Badilli, alan zahireci esnafımız da Hacı Süer oldu. Öncelikle velinimetimiz olan çiftçilere hayırlı olsun. Tarım sektörü ve zahirecilerimize ve bu alanda intikal eden tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hububat Ticaret Merkezi olarak geleneksel hale getirdiğimiz üzere ilk ürünü getiren çiftçimize altın hediye ediyoruz. Bugün de Mehmet Faruk Badilli'ye altını hediye edeceğiz. Çiftçilerimiz bizler için altından da daha kıymetlidirler. Çiftçilerimiz bizim için en değerlidir. Çiftçilerimiz ülkeyi besliyor. Çiftçilerimiz soframıza gelen maddeyi cefayla alın teriyle çaba içerisinde bizlere getiriyorlar" diye konuştu.

'KOMŞU KÖYÜMÜZLE ORTAKLAŞA EKİYORUM'

Çiftçi Mehmet Faruk Badilli ise "Bu yıl kuru arazilerde her yıl yaklaşık 1000 dönüm arazi ekliyorum. Bu yıl da komşu köyümüzle ortaklaşa ekiyorum. Bölgemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Zahireci Hacı Süer de yeni sezonun hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kızıltepe, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Mardin, Tarım, Susuz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mardin'de İlk Arpa Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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