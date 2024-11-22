Mardin'de Kadın ve Genç Girişimcilere Hibe Desteği

Ekonomi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankasının koordinasyonunda yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında, Mardin'de kadınlar ve gençler için sosyal girişimcilik alanında mali destek sağlayacak başvurular kabul edilmeye başlandı.

SEECO Projesi, TRC3 Bölgesinde olan Mardin'de kadınların ve gençlerin sosyo-ekonomik yönden güçlendirilmesi ve toplumsal uyumun sağlanması amacıyla başlatıldı. Proje, özellikle kadın ve genç girişimciliğini teşvik etmeyi ve dezavantajlı grupların ekonomik faaliyetlere katılımını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, ev sahibi ve misafir toplulukları arasında sosyal uyumu artırmak amacıyla girişimlerde iş birliğini teşvik etmek de programın önemli bir önceliği olarak belirlendiği belirtildi. Programda sağlanacak hibe desteğinin, 5 bin Avro ile 25 bin Avro arasında değiştiği açıklandı. Başvuruların, 21 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında alınacağı ve başvuru sahiplerinin, en az bir yıl önce Mardin ilinde kurulmuş yasal işletmeler veya üretici kooperatifleri olması gerekeceği bildirildi. Ayrıca başvurularda kadın sahipli ya da kadın istihdamı yüksek olan işletmelere öncelik verileceği kaydedildi.

Başvuruların ardından, projeler uygunluk kontrolünden geçirilecek ve seçilen projeler Aralık 2024'te duyurulacak. Seçilen işletmelerle hibe sözleşmesi imzalanacak ve 6 ay süresince izleme yapılacak. Proje kapsamında, gıda, mobilya, el sanatları ve yöresel ürün imalatı gibi sektörlerdeki projeler önceliklendirilecek. Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerine yönelik başvurular ise programa dahil edilmeyecek. Programın amacına uygun projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Başvurular için iş planı, satın alma planı, gelir vergisi beyannamesi ve mali raporlar gibi belgeler talep edilecek. - MARDİN