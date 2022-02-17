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Mardin'de sıfır atık sergisi açıldı - Son Dakika

Mardin'de sıfır atık sergisi açıldı

17.02.2022 10:16
Mardin'de sıfır atık sergisi açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevre ve kalkınma anlayışı ile hayata geçirilen israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, oluşan atıkların toplanması ve sonrasında geri kazanım sağlanması için hayata geçirilen sıfır atık sistemini kuran Mardian Mall AVM"de sıfır atık sergisi açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevre ve kalkınma anlayışı ile hayata geçirilen israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, oluşan atıkların toplanması ve sonrasında geri kazanım sağlanması için hayata geçirilen sıfır atık sistemini kuran Mardian Mall AVM"de sıfır atık sergisi açıldı.

Mardin'de geleceği koruma altına alan ilk alışveriş merkezi, bu kapsamda Mardin Artuklu Noter Cevdet Altun Ortaokulu'nun "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 'Çöpe Atma Sanata Dönüşsün' sloganıyla Sıfır Atık Sergisi Mardian MALL 'da açıldı. Mardin'de açılan ilk Sıfır Atık Sergisi olması yönüyle dikkatleri üzerine çeken serginin açılışına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş katıldı.

16-17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sıfır atık sergisinin toplumu atık malzemelerin değerlendirilmesi hususunda bilinçlendirmesi amaçlanmaktadır.

Mardian Mall'ın sadece bir alışveriş merkezi olmaktan ziyade kültür ve sanat merkezi olduklarını da belirten AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, "Sıfır Atık sergisi ile büyük bir farkındalık oluşmasını sağlayan Noter Cevdet Altun Ortaokulu Okul Müdürü Nigar Köçer'i, projeyi yürüten müdür Yardımcılarını, öğretmenleri ve tüm öğrencileri tebrik ediyoruz" dedi. - MARDİN

Mardin'de sıfır atık sergisi açıldı
Mardin'de sıfır atık sergisi açıldı
Mardin'de sıfır atık sergisi açıldı
Mardin'de sıfır atık sergisi açıldı
Mardin'de sıfır atık sergisi açıldı

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alışveriş merkezi, Mahmut Demirtaş, Artuklu, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'de sıfır atık sergisi açıldı - Son Dakika Ekonomi


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