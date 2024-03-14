Türkiye'nin farklı illerinden gelen yöresel ürünler, 10 gün boyunca Mardin halkına tanıtılacak.
Mardin'in Artuklu ilçesinde kurulan stantta çeşitli yörelerden sergilenen yöresel ürünler Ramazan ayında 'üreticiden-tüketiciye' sloganıyla Mardin'de sergileniyor. İzmir'den gelen ve Mardin'i çok sevdiğini aktaran Şeniz Coşar, Mezopotamya'nın güzel topraklarında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Coşar, "Daha önce de buraya geldim ve yine gelirken de severek, mutluluk içerisinde geldim. 3 gündür buradayım ve 10 gün boyunca buradayız. Afyon sucuk, pastırma ve zeytinyağımızı aldık geldik. Stantta ilgi var ama Ramazan dolayısıyla gündüz tadım yapılamıyor. Bunun için akşamları daha yoğun oluyoruz. 10 gün boyunca buradayız daha sonra da etkinliklerimiz olacak. Fiyatlarda elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Fiyatlarda ki artış ister istemez bize de yansıyor ama yine de direkt kendimiz tüketiciye getirdiğimiz için biraz daha uygun. Herkesi buraya bekleriz" diye konuştu.
Tatvan'dan gelen ve ailecek arıcılık yaptıklarını belirten Mervan Kocaağa, "Ailecek arıcılık işiyle uğraşıp bal üretimi yapıyoruz. Genellikle arıcılık yapanlar toptan satarlar. Biz kendimiz üreticiden- tüketiciye ulaştırıyoruz. 10 günlük bir festivalimiz var. Bugün ikinci günümüz. Yoğunluk olmasına rağmen Ramazan nedeniyle tadım yapılamıyor. Petek, çiçek ve karakovan balımız var. İnsanlar merak edip buraya geliyorlar. Herkesi bekliyoruz" dedi. - MARDİN
Son Dakika › Ekonomi › Mardin'de Yöresel Ürünler Festivali Başladı - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğünün 35 ilde faaliyette bulunan araştırma enstitüleri ile ülkenin en büyük, dünyanın da önde gelen ilk 10 AR-GE kuruluşundan biri olduğunu söyledi. Yumaklı, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ederek Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen programda çiftçilere buğday ve arpada görülen pas hastalığına karşı mücadele yöntemleri anlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, pas hastalığının verim ve ürün kalitesini düşürdüğünü belirtti ve hububat ekili alanların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Ziraat mühendisi Özge Duran ise çiftçilere hastalık ve mücadele yöntemlerini aktardı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin müzakerelere başlandığını açıkladı. Bolat, Londra'da gerçekleştirdiği görüşmede, mevcut anlaşmanın güncellenmesinin ticaret ve yatırım ilişkilerini artıracağını belirtti. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmi 2023'te 19 milyar dolara ulaşmıştır. Güncellenmiş anlaşma ile hizmet ticareti, yatırımlar ve tarım tavizleri gibi alanların genişletilmesi hedeflenmektedir.
MASKİ Genel Müdürlüğü, 120 milyon TL'lik dev yatırım bedeliyle Alaşehir ilçe merkezinde yapılacak olan 17 kilometrelik Çelik İçme Suyu İsale Hattı projesinde kullanılacak çelik boruların sevkiyatına başladı.
Eskişehir sınırları içerisinde sazan, yayın, kadife, siraz, tatlı su kefali ve diğer iç su balıklarının amatör ya da ticari amaçlı avlanması ve satılması yasaklandı. Ayrıca sudak tatlı su levreği ve turna balığının da belirli tarihler arasında avlanması ve satılması yasaklandı. Yasaklara uymayanlara yasal işlem uygulanacak.
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, ekmek ve simit fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunda yapılan yönetmelik değişikliğinin kaosa neden olabileceğini belirtti.
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