Mardin'in inanç turizmi, deniz turizmine yenik düştü - Son Dakika
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Mardin'in inanç turizmi, deniz turizmine yenik düştü

25.07.2022 13:16
Mardin'in inanç turizmi, deniz turizmine yenik düştü

Mardin'de cadde ve sokaklar, Temmuz ve Ağustos aylarında deniz turizminin tercih edilmesi ile boş kaldı.

Mardin'de cadde ve sokaklar, Temmuz ve Ağustos aylarında deniz turizminin tercih edilmesi ile boş kaldı.

Her yıl milyonlarca ziyaretçi alan; tarih, kültür ve inanç turizmini bir arada barından Mardin'de, Temmuz ayında cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsanların hava sıcaklıkları nedeniyle deniz turizmini tercih etmesi, şehir esnafını da olumsuz yönde etkiledi. Havaların sıcak olduğunu söyleyen esnaf Şehmuz Gerehan, "Bu durum olumsuz bir şekilde tüm esnaf kardeşlerimizi etkiliyor. Bundan ziyade de biliyorsunuz şu anda insanların alım gücü bitti. Havanın sıcak olması olumsuz bir şekilde etkiliyor. Çok sıcak bir mevsim yaşıyoruz. Mardin bu sezonda turist almıyor. İnsanlar Ege, Akdeniz, Karadeniz gibi deniz bölgelerine gittiği için işler de düşük. Bu nedenle yazın deniz turizmi bizi etkiliyor. Cadde ve sokaklarda yoğunluk çok az, yüzde 3-4 gibi. Normalde yüzde 100'ü bulduğumuz bir doluluk oranımız oluyordu" dedi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mardin'in inanç turizmi, deniz turizmine yenik düştü - Son Dakika

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