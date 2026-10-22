Mardin ve Gaziantep'teki iki su sistemi Dünya Mirası Sulama Yapıları Ödülü'nü aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin ve Gaziantep'teki iki su sistemi Dünya Mirası Sulama Yapıları Ödülü'nü aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan İbrahim Yumaklı, Mardin Dara Antik Kenti ve Gaziantep Oğuzeli Halep Arığı su sistemlerinin Fransa'daki ICID 2026 Kongresi'nde Dünya Mirası Sulama Yapıları Ödülü'nü aldığını bildirdi. Yumaklı, bu iki ödülle Dünya Mirası listesindeki eser sayısının 5'e yükseldiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID) 2026 Kongresi'nde, Mardin Dara Antik Kenti Su Sistemi ile Gaziantep Oğuzeli Halep Arığı Su Sistemi'nin ödül aldığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Su medeniyetinin iki kıymetli eserinin daha uluslararası alanda ödüle layık görüldüğünü belirten Yumaklı, "Bu iki ödülle birlikte, Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'ndeki eser sayımız 5'e yükseldi. Tarihi mirasımızı koruyarak, yarınlara taşıyan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekiplerimizi ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu 2026 Kongresi'nde, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından aday gösterilen Mardin Dara Antik Kenti Su Sistemi ile Gaziantep Oğuzeli Halep Arığı Su Sistemi, Dünya Mirası Sulama Yapıları (WHIS) Ödülü'nü aldı.

Kaynak: AA
Dara Antik KentiKültür SanatGaziantepEkonomiMardinGüncelFransaDünyaÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Piyasalar faiz kararını bekliyor Ekonomistler aynı görüşte birleşti Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti
Türkiye’den çekiliyor mu JPMorgan son noktayı koydu Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu
Geçmişin kabusu “kızamık“ geri döndü Beyin devre dışı kalabilir Geçmişin kabusu "kızamık" geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
10:03
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:40
Galatasaray’dan tokat Fransızlar Lille’in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
09:24
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
09:15
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 10:28:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Mardin ve Gaziantep'teki iki su sistemi Dünya Mirası Sulama Yapıları Ödülü'nü aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei