Mardinli Kadın Girişimcilere Eğitim Fırsatı

Ekonomi

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından hayata geçirilen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Mardinli kadın girişimcilere eğitim verecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mardin İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle düzenlenen akademiye başvurular 9 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini ve kapasitelerini artırmayı, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmayı amaçlayan akademi, 12 Şubat - 7 Mart arasında gerçekleştirilecek. Sınırlı kontenjana sahip eğitimlere Garanti BBVA'nın internet sitesinden başvurulabilecek.

Eğitimler, Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından DİKA Eğitim Salonu'nda yüz yüze ve çevrim içi verilecek. Akademide dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi alanlara odaklanılacak.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadın girişimciler, BÜYEM tarafından düzenlenen sertifikayı almaya hak kazanacak.