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Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak - Son Dakika

Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak

11.11.2021 16:23

Marketlere kesilen cezalar sonrası ne yazık ki etiketlerde bir indirim yaşanmadı. Hatta birçok market fiyatlarında daha da artış oldu. Market çalışanları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşın canını daha da sıkacak. Fotoğraflarda kasım ayının ilk haftasında marketlerin etiketleri değiştirerek ürünleri zamlı satmaya başladığı görülüyor.

Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında yüksek gıda fiyatları geliyor. Fahiş fiyatlar nedeniyle birçok kişinin alım gücü düşmüş durumda. Konu hakkında şikayetler artınca 5 büyük zincir markete yönelik operasyon başlatılmış ve raflardaki etiketler mercek altına alınmıştı. Açılan soruşturma kapsamında 5 büyük zincir markete ve tedarikçi konumunda bulunan bir firmaya "kartelleşme" suçundan toplamda 2.7 milyar lira ceza kesildi.

CEZALAR FİYAT ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇMEDİ

Ancak kesilen ceza sonrası şikayetler bitmedi. Vatandaşlar marketlerin fiyatları daha da artırdığını ve kesilen cezaları halka yansıttığını dile getirmeye başladı.

ZİNCİR MARKETTEKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada elden ele dolaşan bir videoda 5 büyük zincir marketten birinde 2 kiloluk reçelin fiyatının 24.90'dan, 29.90'a yükseltildiği görülmüştü. Videonun altına yorum yapan vatandaşlardan tepki yağmıştı.

MARKETLERDE E ETİKETLER DEĞİŞİYOR

Yeni görüntüler ise market çalışanlarından geldi. Birçok marketin etiketleri değiştirdiği belirtilirken, çalışanlar etiketlere yansıyan zamları fotoğrafladı. Tepki çeken görüntülerde 6 kiloluk deterjanın kasım ayının ilk haftasında 39.75'ten 51.75'e yükseltildiği görülüyor. Bir diğer fotoğrafta ise 4'lü kremalı bisküvinin 5.75'ten, 8.50'ye çıkarılması yer alıyor.

İşte söz konusu görüntülerden bazıları;

Market, Kasım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • bülent C.: Millet nasıl olsa alacak diye zamlara devam ediyorlar. Devlet marketleri açılmalı yoksa bu fiyatlar durmayacak . Bu şekilde devlet market zincirleri kursun açsın bak fiyatlar nasıl iniyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hüseyin SAGLAM: kim üstüne alınırsa alınsın usulsüzlük yapanj ticaretten men etmiyorsan eğer devletin içindekilerle işin içindedir bu soyunun ortağıdır Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak - Son Dakika
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