Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar

Temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmaları vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Bu kez tepkilerin odağında bir zincir markette satılan yumurtanın etiket fiyatı vardı. Yumurtayı 195 TL'den alan bir vatandaş, ertesi gün aynı ürünü 140 TL'ye görünce adeta isyan etti.

"İNSANLARIN SİNİR UÇLARIYLA MI OYNANIYOR?"

Market reyonunda çektiği videoda yaşadığı şaşkınlığı ve öfkeyi dile getiren vatandaş, "İnsanlarla dalga mı geçiliyor, sinir uçlarıyla mı oynanıyor, anlamış değilim" sözleriyle tepkisini gösterdi. Yumurtaya sadece 1 gün içinde yapılan 55 TL'lik indirim sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BİRÇOK KİŞİ AYNI DERTTEN MUZDARİP

Tepkisini kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaşan vatandaşın videosu kısa sürede viral olurken, birçok kullanıcı da benzer durumlardan şikâyetçi olduklarını belirtti. Vatandaşlar, marketlerdeki ani fiyat değişikliklerinin denetlenmesi ve tüketicinin korunması yönünde çağrıda bulundu.