Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar - Son Dakika
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Ekonomi

Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar

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Bir vatandaş, zincir marketten 195 TL'ye aldığı yumurtanın ertesi gün 140 TL'ye düşmesi üzerine tepki gösterdi. "İnsanlarla dalga mı geçiliyor, sinir uçlarıyla mı oynanıyor, anlamış değilim" diyerek duruma isyan eden vatandaşın görüntüsü viral oldu.

08.04.2025 11:15
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Temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmaları vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Bu kez tepkilerin odağında bir zincir markette satılan yumurtanın etiket fiyatı vardı. Yumurtayı 195 TL'den alan bir vatandaş, ertesi gün aynı ürünü 140 TL'ye görünce adeta isyan etti.

"İNSANLARIN SİNİR UÇLARIYLA MI OYNANIYOR?"

Market reyonunda çektiği videoda yaşadığı şaşkınlığı ve öfkeyi dile getiren vatandaş, "İnsanlarla dalga mı geçiliyor, sinir uçlarıyla mı oynanıyor, anlamış değilim" sözleriyle tepkisini gösterdi. Yumurtaya sadece 1 gün içinde yapılan 55 TL'lik indirim sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BİRÇOK KİŞİ AYNI DERTTEN MUZDARİP

Tepkisini kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaşan vatandaşın videosu kısa sürede viral olurken, birçok kullanıcı da benzer durumlardan şikâyetçi olduklarını belirtti. Vatandaşlar, marketlerdeki ani fiyat değişikliklerinin denetlenmesi ve tüketicinin korunması yönünde çağrıda bulundu.

Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar
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Alışveriş, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • kuzeyli baba:
    Türkiye de hayat pahalılığı yok fırsatçılık var insanlar kâr yaptığını sanıyor ama yanılıyorlar. malesef ekmek su herkese yeter bu ulke 200 milyon insanı doyurur ama yeterki daha adil olalım daha adil bir Türkiye mümkün 78 34 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    stok fazla vardır, son kullanım tarihi yaklaşmıştır, çöpe atmamak için ucuza veriyorlardır. hemen kötü düşünmeyin. 56 32 Yanıtla
  • Fatih Kaleli:
    kimse para yok demesin marketler tıkabasa dolu.sanki kıtlıktan cıkmış millet.bukadar ac göz millet dünyada yok.marketler az bile yopıyor hakediyoruz 21 67 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    dün sabah 120 liraya içtiğim çorbayı bu sabah 150 liraya içtim. dün gece ne oldu biri bana açıklayabilirmi 78 2 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    açmadıysan geri götür iade et..yeniden al.. 55 12 Yanıtla
  • 367236:
    bir atasözü der ki deveye diken insana seven yaranır 29 3 Yanıtla
  • Ali null:
    Hani devletin denetimlerde nerde insanlara dalga mı geçiyor bim a101 şok mağazalar ürünler ucuz olacaktır neden pahalı denetimler yok neden denetim yapılmıyor 29 2 Yanıtla
  • Abdullah Dinç:
    Vatandaşın tepkisinimi ölçmeye çalışıyorlar anlamadım. Ama siz dert etmeyin, değil 195, 500tl de yazsanız üretmeyen toplum mecbur alacak. İçinizi rahat tutun, Elinizi korkak alıştırmayın. Bu söylediklerim kredi kartı limitimiz bitene kadar. Sonra normal fiyata da satsanız, alacak adam bulamayacaksınız. 30 0 Yanıtla
  • 9ntc6dm9d7:
    ya bsg 3 6 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Fatih kaleli senin dünyaya bakış açını üzereyim teneke seni 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar - Son Dakika
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