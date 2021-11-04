Marmara'daki balıkçıların ödemeleri yarın yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi'ndeki balıkçılar için müjdeli haberi verdi. Pakdemirli, 8,2 milyon liralık destek ödemesininyarın hesaplara yatırılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına (2 bin- 2 bin 900 TL'ye) çıkardık. Marmara'da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon TL destekleme ödemesini 5 Kasım Cuma günü yapacağız"