Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı'nda domates lekeli solgunluk virüsü - Son Dakika
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Ekonomi

Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı'nda domates lekeli solgunluk virüsü

Bilecik'te Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı tabir edilen bölgede üretilen domateslerde 'Lekeli solgunluk virüsü' ortaya çıktığını belirten üreticiler, bu durumun fiyatları yükselteceğini söylüyor. Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, hastalığın çaresinin bulunamadığını ve bu yıl domates üretiminde büyük zararlar olduğunu ifade etti.

01.07.2024 18:45
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Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı tabir edilen bölgeyi domates lekeli solgunluk virüsü vurdu

800 dönüm domates seralarının yüzde 15'inde bu virüs üretimi etkiledi

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım;

"Hastalık virüs geldi ve şu anda çaresini de bulamıyoruz"

"Yalnız bu sene rekolte olmadığı için hastalıktan dolayı fiyatlar çok aşırı olabilir"

"Üç dönüm yerde şu anda 300 bin lira zarar var"

BİLECİK - Bilecik'te Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı tabir edilen bölgede üretilen domateslerde 'Lekeli solgunluk virüsü' ortaya çıktığını belirten üreticiler, bu durumun fiyatları yükselteceğini söylüyor.

Bölgedeki Çaltı, Akçasu ve Yakacık köylerinde seralarının bulunduğu alanı bu yıl lekeli solgunluk virüsü vurdu. Seralarda domates fideleri belli gelişime geldikten sonra baş kısmında oluşan bir benek sonrası gelişimini kestiği görüldü. Bu durum karşısında üreticiler ne yapacaklarını bilemezken, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri seralarda incelemeler yaptı.

"Hastalık virüs geldi ve şu anda çaresini de bulamıyoruz"

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, bu yıl domateslere bir vurgun geldiğini anlatarak, "Hastalık virüs geldi ve şu anda çaresini de bulamıyoruz. İl ve ilçe tarım müdürlüklerimiz olsun bütün ekip sahadalar ama çaresi yok. Hastalık; domatesimize kafadan bir benek geliyor ve ondan sonra öldürüyor. Yani serayı görüyorsunuz şuan tarım bu sene daha kötü. Sadece bizim Yakacık köyünde Çaltı'yı falan bahsetmiyorum bu bölgenin yüzde 30'u yüzde 40'ı gitti ekilen malın. Seralarda dikili alanın yarı yarıya bazı seralarda komple gitti, bazılarında ise yüzde 10, yüzde 20 bu şekilde bir zarar var" dedi.

"Yalnız bu sene rekolte olmadığı için hastalıktan dolayı fiyatlar çok aşırı olabilir"

Muhtar Yıldırım, açıklamasının devamında, "Geçen yıl güzeldi, güzel tonaj aldık hastalık falan yoktu. Ama bu sene geçen yılın yarısını alamayacağız. Geçen sene domates 20 liradan başladı, bizim buradan 15 lira o civarlarda sattık. Yalnız bu sene rekolte olmadığı için hastalıktan dolayı fiyatlar çok aşırı olabilir. Şu anda Marmara'nın küçük Antalya'sında; Yakacık köyü, Çaltı, Akçasu, Geçitli, Tuzaklı bu bölgemizde 4 bin dönüm domates varsa bunun 2 bin dönümü hastalıklı. Yani yarı yarıya hastalık var. Valla şu anda işte burası bitik masrafımızı karşılayabilirsek ne ala. Üç dönüm yerde şu anda 300 bin lira zarar var" dedi.

Kaynak: İHA

Hüseyin Yıldırım, Bilecik, Antalya, Marmara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı'nda domates lekeli solgunluk virüsü - Son Dakika

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