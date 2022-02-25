Marmara'nın tarım ambarında stratejik zirve Yenişehir'de yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmara'nın tarım ambarında stratejik zirve Yenişehir'de yapıldı

25.02.2022 10:44
Marmara'nın tarım ambarında stratejik zirve Yenişehir'de yapıldı

Yenişehir Belediyesi, tarımsal üretimi ve ürün çeşitliliğini artırmak, tüketiciyi sağlıklı ve ekonomik ürünle buluşturmak amacıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Yenişehir Belediyesi, tarımsal üretimi ve ürün çeşitliliğini artırmak, tüketiciyi sağlıklı ve ekonomik ürünle buluşturmak amacıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Marmara Bölgesi'nin en önemli tarım ve hayvancılık merkezi Yenişehir'de kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ziraat odası, kooperatif ve birlik başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen zirvede çiftçi ve yetiştiricinin sorunları ele alındı, üretimi artırmanın yöntemleri tartışıldı.

Matay Spor Kompleksi'nde düzenlenen, Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse'nin de katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, öncelikle gıda arzındaki daralma, küresel ısınma ve kuraklık tehdidinin yanı sıra Rusya- Ukrayna örneğinde olduğu gibi bölgesel çatışmalara dikkati çekti.

Tarım ve hayvancılığın milli bir mesele olduğuna işaret eden Başkan Davut Aydın, Üretken belediyecilik anlayışının bir gereği olarak çiftçi ve yetiştiricinin yanında durduklarını, bugüne kadar akıllı tarımdan kooperatifleşmeye, çiftçinin aracısız pazarla buluşmasından makine teçhizat desteğine varana kadar birçok çalışmaya imza attıklarını hatırlattı.

Başkan Aydın'ın ardından konuşan ziraat odası, birlik ve kooperatif başkanları, artan gübre, yem, tohum, zirai ilaç, enerji, akaryakıt maliyetleri, tarım arazilerindeki tarla yollarının iyileştirilmesi, Yenişehir Ovası'nı sulayan Boğazköy Barajı'nı kirleten kaynakların bertaraf edilmesi, iyi tarım uygulamaları, kooperatiflerin mevcut biber halindeki mekanlarının genişletilmesi gibi birçok konuyu gündeme getirdi. Başkan Aydın, sorunların çözümü için belediye ve devlet imkanlarının seferber edileceğini, gelişmelerle ilgili tüm katılımcıların bilgilendirileceğini söyledi. - BURSA

Marmara'nın tarım ambarında stratejik zirve Yenişehir'de yapıldı
Marmara'nın tarım ambarında stratejik zirve Yenişehir'de yapıldı

YORUMLAR
500
Çiğ süt destek ödemeleri başladı Çiğ süt destek ödemeleri başladı Aydın'da tarım işçileri ödeneği Türkiye ortalamasının altında kaldı Aydın'da tarım işçileri ödeneği Türkiye ortalamasının altında kaldı

Kooperatif, Yenişehir, Aydın, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmara'nın tarım ambarında stratejik zirve Yenişehir'de yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Rusya Enerji Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı: Doğalgaz fiyatlarında artış olabilir
10:41 Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi
10:39 "Para karşılığı cinsel ilişki kurduğunuz için pişman mısınız?!" Bu soru Selin Ciğerci'ye soruldu
10:37 Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın da bulunduğu takım otobüsüne bombalı saldırı!
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
10:03 Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:51:18. #1.12#
SON DAKİKA: Marmara'nın tarım ambarında stratejik zirve Yenişehir'de yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement