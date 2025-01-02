Marmarabirlik 200 Milyon Lira Ödeme Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Marmarabirlik 200 Milyon Lira Ödeme Yapacak

Marmarabirlik 200 Milyon Lira Ödeme Yapacak

Marmarabirlik, ortaklarına 200 milyon lira ödeme yaparak toplamda 1.441 milyar liraya ulaştı.

02.01.2025 16:20
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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklara yarın beşinci dilim kapsamında 200 milyon lira ödeme yapılacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ortaklar 14-27 Aralık'ta teslim ettikleri ürün bedelinin yarısına karşılık paylarına düşen miktarı Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

Kampanyanın başladığı 21 Ekim'den bu yana yaklaşık 55 bin ton ürün alan Marmarabirlik tarafından ortaklara yapılan ödemeler, beşinci dilimle 1 milyar 441 milyon liraya ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, tüm kooperatif bölgelerinde alımların devam ettiğini ifade etti.

Bazı kooperatiflerde alımların sonuna doğru yaklaşıldığını bildiren Asa, hasadın 15-20 Ocak'a kadar devam edeceğini aktardı.

Ürün bedeli ödemelerinin daha önceden açıklanan takvime göre ortakların hesabına yatırıldığını belirten Asa, "2024/2025 iş yılı hasat döneminin sonuna geldiğimiz şu günlerde, gerçekleşen ürün alım miktarı ve üreticiye yapılan ödemeler Marmarabirlik'in gücünü göstermektedir. Marmarabirlik, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin gerçekleştiği ve geçtiğimiz yılın üç katı rekoltesinin olduğu böyle zor bir yılda üreticinin yanında olmaya devam etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik 200 Milyon Lira Ödeme Yapacak - Son Dakika

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