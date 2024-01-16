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Marmarabirlik, 2023-2024 iş yılı kampanyasında 2.8 milyar liralık ürün alımı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Marmarabirlik, 2023-2024 iş yılı kampanyasında 2.8 milyar liralık ürün alımı gerçekleştirdi

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2023-2024 iş yılı kampanyasında üretici ortaklardan 2 milyar 823 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirdi. Kampanya sonucunda alınan ürünlerin yüzde 45-50'si iri dane olduğu için ortalama alım fiyatı 91,50 lira olarak gerçekleşti. Üreticilere kalan ödemelerin yarısı 26 Ocak'ta, diğer yarısı ise nisan sonunda yapılacak.

Marmarabirlik, 2023-2024 iş yılı kampanyasında 2.8 milyar liralık ürün alımı gerçekleştirdi
16.01.2024 - 13:24,
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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (M?????armarabirlik), 2023-2024 iş yılı kampanyasında üretici ortaklardan 2 milyar 823 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirdi.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim 2023'te başlayan ürün alım kampanyası 12 Ocak'ta sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alım tutarı bakımından kurumun tarihine geçecek bir kampanya dönemini tamamladıklarını belirtti.

Planlananın üzerinde alım bütçesinin gerçekleştiğini aktaran Asa, şöyle devam etti:

"Yağlık dahil olmak üzere 2 milyar 500 milyon lira tutarında ürün alımı planlanmıştı. Bütün kooperatif bölgelerimizde iri dane ürünün fazla olması nedeniyle alım, planın üzerinde bir rakam gerçekleşmiştir. Alınan ürünün yüzde 45-50'si iri dane olduğu için ortalama alım fiyatımız 91,50 lira, alım bütçesi de 2 milyar 823 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Piyasada bulunan diğer aktörler Marmarabirlik'ten daha ucuza ürün almışlardır. Bu sebeple ürün satışlarını düşünüyor ve gerekli çalışmaları ekip arkadaşlarımızla yapıyoruz."

Üreticilere kalan ödemelerin yarısı 26 Ocak'ta, yarısı nisan sonunda

Ödeme takvimine değinen Asa, alınan ürün bedellerinin yüzde 50'si olan 1 milyar 450 milyon liranın, 15 günlük periyotlarda peşin ödendiğini hatırlattı.

Ürün bedellerinin kalanının yarısının 26 Ocak'ta ödeneceği bilgisini veren Asa, "650 milyon lira tutarındaki bu ödeme ile üreticilerimize ürün bedellerinin yüzde 75'i yani 2 milyar 100 milyon lirası ödenmiş olacaktır. Kalan yüzde 25'lik ödeme ise nisan ayı sonunda ortaklarımıza ödenecektir. Marmarabirlik'in maddi imkanlarının elvermesi durumunda ödemeler öne çekilecektir." ifadesini kullandı.

Asa, Marmarabirlik'in her zaman üreticisine destek verdiğini vurguladı.

Piyasa koşullarının altında zirai ilaç, organik gübre ve ortakların diğer ihtiyaçlarının temini için çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Asa, "Ortaklarımıza uygun fiyatla dağıtılacak zirai ilaç, organik gübre, sigorta ve diğer destekler, üretimde devamlılığı sağlamak için büyük önem arz etmektedir. Ortaklarımızın girdi maliyetlerini düşürmek için önümüzdeki günlerde ürüne vadeli ayni kredi desteği de verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik, 2023-2024 iş yılı kampanyasında 2.8 milyar liralık ürün alımı gerçekleştirdi - Son Dakika


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