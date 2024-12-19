Marmarabirlik 2024 Hedefini 66 Bin Ton Olarak Belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Marmarabirlik 2024 Hedefini 66 Bin Ton Olarak Belirledi

Marmarabirlik 2024 Hedefini 66 Bin Ton Olarak Belirledi

Hidamet Asa, Marmarabirlik'in 2024-2025 kampanya döneminde 49 bin ton ürün alındığını açıkladı.

19.12.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2024-2025 kampanya döneminde 49 bin ton ürün aldıklarını, 66 bin ton hedefine rahatlıkla ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Asa, AA muhabirine, ortaklara ödemelerin 15 günlük periyotlarda sürdürüldüğünü, yarın da ödeme yapacaklarını ifade etti.

Marmarabirlik'in bu hasat döneminde 60 bin ton ürün alımı belirlediğini belirten Asa, "Şu ana kadar 49 bin ton civarında ürün alımı gerçekleştirdik. Marmarabirlik 60 bin ton hedefine çok rahat bir şekilde ulaşacak. 6 bin ton ilave yapmıştık, ona da ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Asa, rekoltenin geçen sezona göre 3 kat arttığı bu dönemde 66 bin ton ürün almalarının üreticiye çok büyük bir destek, ayrıca piyasaları regüle etmek anlamına geldiğini vurguladı.

Birliğin bölgesindeki üreticilerden 280 bin ton rekolte beyanı geldiğini aktaran Asa, Marmarabirlik'in toplam depolama kapasitesinin 85 bin ton olduğu bilgisini verdi.

"Marmarabirlik'in zarar etme lüksü yoktur"

Beyan edilenin tamamını almalarının imkansız olduğunu dile getiren Asa, "Fiziki koşullar, mali koşullar ve satış pazarlama koşullarının planlı olması gerekir. Geçmişte olduğu gibi Marmarabirlik'in zarar etme lüksü yoktur. 2010 yılından bugüne kadar görev yapıyorum. Marmarabirlik, 2010'dan önceki yıllarda her yıl zarar ederdi. 2010'dan bugüne kadar 14 yıl boyunca Marmarabirlik, 1 lira zarar etmemiştir." değerlendirmesini yaptı.

Asa, üretimde devamlılık için mutlaka üreticinin kazanması gerektiğini anlattı.

Zeytinyağının fiyatıyla ilgili tartışmalara değinen Asa, şöyle devam etti:

"Üretim maliyetleri 200 lira civarında olduğu için dolayısıyla üreticilerin dökme zeytinyağını 200 liranın üzerinde satması gerekir ki para kazansınlar ve bir sonraki yıl ürünü ekebilsin ve aynı zamanda geçimini sağlasın. Bazı bölgelerde fırsatçılık yapıldığını duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Tariş'in de fiyat açıklamasıyla piyasalara hareketlilik geleceğini açık şekilde ifade edebilirim. İlk fiyat açıkladığımızda 25 lira olan yağlık zeytinin fiyatını biz 45 lira olarak açıkladık. Uzun süreli kuraklıktan kaynaklı üreticinin sofralık zeytini yağlık zeytin oldu ve bu anlamda da üreticimize 20 lira civarında bir destek olmaya çalıştık. Bütün amacımız buydu. İnşallah üreticimizin bunu iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Zeytinyağı konusunda üreticilerimiz panik yapmasın. 5-6 ay sonra zeytinyağı fiyatlarının normal seyrine geleceğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de üreticilerimizin elindeki mevcut zeytinyağına ve zeytine sahip çıkmasını diliyorum."

"380 barkodlu ürünümüz var"

Hidamet Asa, birliğin 2010 yılında 18 ülkeye toplam 3 bin 500 ton seviyesinde dış satım yaptığını belirtti.

İhracat kapasitelerinin 9 bin tona çıktığı bilgisini veren Asa, şöyle konuştu:

"Marmarabirlik'in 2024 ihracatı yüzde 3 seviyesinde arttı. Türkiye'nin zeytinin kilogram ihracatı ortalama 2,5 dolar seviyesindeyken Marmarabirlik'in ihracatı 4,91 dolar olarak gerçekleşti. Marmarabirlik kendini çok geliştirdi ve uluslararası marka haline geldi. Özellikle inovatif ürünlerle pazarımızı geliştirdik. 2010 yılında 180 barkodlu ürünümüz varken bugün itibariyle 380 ürünümüz var. Ürün çeşitliliğinin artmış olması bizim için gerçekten çok önemli. Toplam satışlarımızın içinde ihracat payımız yüzde 25. Hedefimiz inşallah bunu yüzde 40'lara çıkarmak."

Kaynak: AA

Marmarabirlik, Zeytinyağı, Ekonomi, İhracat, Marmara, Zeytin, Üretim, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik 2024 Hedefini 66 Bin Ton Olarak Belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:43:38. #1.11#
SON DAKİKA: Marmarabirlik 2024 Hedefini 66 Bin Ton Olarak Belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.