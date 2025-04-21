Marmarabirlik 25 Nisan'da Son Ödemeyi Yapacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına son yüzde 25'lik ödemeyi 25 Nisan'da yapacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 ürün alım kampanyasında, 57 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirildi ve ürün bedellerinin yüzde 50'si 15 günlük periyotlarda ortaklara peşin olarak ödendi. Ödemelerin kalan kısmının yarısını 21 Şubat'ta ödeyen birlik, son dilim ödemesini ise 25 Nisan Cuma günü gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin olduğu bu yılda, rekolte beyan alımlarının 16 Eylül 2024 tarihinde başlayıp, 16 Ekim 2024 tarihinde sona erdiğini kaydetti.

Asa, böyle zor bir yılda hem üreticiyi hem de Marmarabirlik'i korumak adına avans fiyat ile ürün alımlarına başlandığını, gelişen piyasa koşullarına göre hasat sonunda avans fiyat farkı verildiğini ifade etti.