Üye Girişi
Marmarabirlik'ten 35 milyon TL'lik ödeme - Son Dakika

Marmarabirlik'ten 35 milyon TL'lik ödeme

11.11.2021 13:54
Marmarabirlik'ten 35 milyon TL'lik ödeme

Marmarabirlik'te 2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyası devam ederken, 10.11.2021 tarihine kadar 15 bin ton ürün alımı gerçekleştirildi.

Marmarabirlik'te 2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyası devam ederken, 10.11.2021 tarihine kadar 15 bin ton ürün alımı gerçekleştirildi. Ürün alımlarına 22 Ekim 2021 tarihinde başlayan Marmarabirlik, ortaklarına 11 Kasım 2021 Perşembe (bugün ) 35 milyon TL ödeme yapacak.

2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyasında 560 milyon TL alım bütçesi oluşturan Marmarabirlik'te alınan ürün bedellerinin ilk dilimi, 11 Kasım tarihinde (bugün) ödenecek. Üreticilere 5 Kasım'a kadar teslim ettikleri ürün bedeli alacaklarının % 50'sinin karşılığı olarak 35 milyon TL ödeme yapılacak. Ortaklar saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankası ATM'lerinden ürün bedellerini alabilecekler.

2021/22 iş yılı ürün alım kampanyasından önce 72 bin 650 ton rekolte beyanı geldiğini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ortaklarımızdan gelen yüksek rekolte beyanına rağmen kota uygulaması yapılmamıştır. Ortaklarımız bunu iyi değerlendirmelidir. İri daneli ürünü piyasaya verip ince daneli ürünü kooperatifine getirirlerse, bir sonraki yıl stok fazlası yaşanır" dedi.

2010 Yılından bugüne Marmarabirlik'in kendi ayakları üzerinde duran bir kurum haline geldiğini belirten Asa, "Bugüne kadar ürün bedelleri kendi öz kaynaklarımızla kredi kullanılmadan ödenmiştir. Ürün alımları planlı bir şekilde yapılmış, dengeli stok oluşturulmuş bu da satışlara olumlu bir şekilde yansımıştır. Hedefimiz satışlarımızı artırmaktır. Daha çok satabilmek için piyasanın taleplerine göre hareket etmek zorundasınız" dedi.

Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışı satışlarda sıkıntı yaşamadıklarını ve artan bir satış ivmesi ile 2020 yılında 46 bin ton ürün satışı gerçekleştiğini ifade eden Asa," Aldığınız ürünü zamanında ve değerinde satamazsanız bu kurum zarar eder. Zarar eden bir kurum da ortağını destekleyemez" dedi.

Bölgesel hareket edilmesinin ve fiyatlandırma yapılmasının mümkün olmadığını ifade eden Başkan Asa, ürün alım fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi: "Ürün alım fiyatları belirlenirken, piyasa koşullarına bakılmakta, ülke ve bölge rekoltesi dikkate alınarak arz talep dengesi gözetilmekte ve ona göre fiyat belirlenmektedir. Piyasa gerçeklerini unutmamak ve tüketici tarafını da düşünmek gerekir. Ürün alımları çok yoğun bir şekilde devam etmektedir. Üreticilerimizin Marmarabirlik Yönetim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ürün alım fiyatlarından memnuniyeti yapılan teslimatlardan görülmektedir."

Marmarabirlik'in ortaklarına her zaman sahip çıktığını söyleyen Başkan Asa, "Her zaman önceliğimiz üretici olmuştur, üreticimiz alın terinin ve emeğinin karşılığını almaya devam edecektir. Üreticilerimiz yetiştirdikleri ürünü kooperatiflerine değerinde verirken, Kooperatif ortağı olmayan üreticiler ise ürünlerini teslim edecek yer aramaktadırlar. Marmarabirlik ortağı olmak bir ayrıcalık haline gelmiştir. Marmarabirlik'in 10 yılda geldiği nokta budur" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin daha çok alıp, daha çok satmak olduğunu vurgulayan Hidamet Asa, "Daha çok satabilmek için düzenli bir alım planı ile piyasanın talep ettiği her kalibreden dengeli bir stok oluşturulması gerekmektedir. Ortaklarımız ürün teslimatı yaparken buna dikkat etmelidir" diye konuştu. - BURSA

Marmarabirlik'ten 35 milyon TL'lik ödeme
Marmarabirlik'ten 35 milyon TL'lik ödeme
Marmarabirlik'ten 35 milyon TL'lik ödeme

Marmarabirlik, Türk Lirası, Kasım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik'ten 35 milyon TL'lik ödeme - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Danıştay, polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelgeyi durdurdu 14:05 Son Dakika! Danıştay, polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelgeyi durdurdu Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü! 13:37 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü! Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı 13:17 Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı
Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı 12:31 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 11:32 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor 10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor

Son Dakika Haberleri
13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
13:36 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!
13:15 Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!
13:11 Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı
12:56 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gündem olayları
12:45 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti
12:42 Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar
12:30 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
Taraftarın ıslıkladığı Zajc, ayrılık ateşini resmen yaktı: Teklif varsa giderim Taraftarın ıslıkladığı Zajc, ayrılık ateşini resmen yaktı: Teklif varsa giderim         
14:12
Avrupa İlaç Dairesi, BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı Avrupa İlaç Dairesi, BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı         
13:57
Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı         
13:26
Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gündem olayları Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gündem olayları         
12:56
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 14:18:11. #1.11#
SON DAKİKA: Marmarabirlik'ten 35 milyon TL'lik ödeme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement