Marmarabirlik'ten 35 milyon TL'lik ödeme

Marmarabirlik'te 2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyası devam ederken, 10.11.2021 tarihine kadar 15 bin ton ürün alımı gerçekleştirildi. Ürün alımlarına 22 Ekim 2021 tarihinde başlayan Marmarabirlik, ortaklarına 11 Kasım 2021 Perşembe (bugün ) 35 milyon TL ödeme yapacak.

2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyasında 560 milyon TL alım bütçesi oluşturan Marmarabirlik'te alınan ürün bedellerinin ilk dilimi, 11 Kasım tarihinde (bugün) ödenecek. Üreticilere 5 Kasım'a kadar teslim ettikleri ürün bedeli alacaklarının % 50'sinin karşılığı olarak 35 milyon TL ödeme yapılacak. Ortaklar saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankası ATM'lerinden ürün bedellerini alabilecekler.

2021/22 iş yılı ürün alım kampanyasından önce 72 bin 650 ton rekolte beyanı geldiğini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ortaklarımızdan gelen yüksek rekolte beyanına rağmen kota uygulaması yapılmamıştır. Ortaklarımız bunu iyi değerlendirmelidir. İri daneli ürünü piyasaya verip ince daneli ürünü kooperatifine getirirlerse, bir sonraki yıl stok fazlası yaşanır" dedi.

2010 Yılından bugüne Marmarabirlik'in kendi ayakları üzerinde duran bir kurum haline geldiğini belirten Asa, "Bugüne kadar ürün bedelleri kendi öz kaynaklarımızla kredi kullanılmadan ödenmiştir. Ürün alımları planlı bir şekilde yapılmış, dengeli stok oluşturulmuş bu da satışlara olumlu bir şekilde yansımıştır. Hedefimiz satışlarımızı artırmaktır. Daha çok satabilmek için piyasanın taleplerine göre hareket etmek zorundasınız" dedi.

Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışı satışlarda sıkıntı yaşamadıklarını ve artan bir satış ivmesi ile 2020 yılında 46 bin ton ürün satışı gerçekleştiğini ifade eden Asa," Aldığınız ürünü zamanında ve değerinde satamazsanız bu kurum zarar eder. Zarar eden bir kurum da ortağını destekleyemez" dedi.

Bölgesel hareket edilmesinin ve fiyatlandırma yapılmasının mümkün olmadığını ifade eden Başkan Asa, ürün alım fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi: "Ürün alım fiyatları belirlenirken, piyasa koşullarına bakılmakta, ülke ve bölge rekoltesi dikkate alınarak arz talep dengesi gözetilmekte ve ona göre fiyat belirlenmektedir. Piyasa gerçeklerini unutmamak ve tüketici tarafını da düşünmek gerekir. Ürün alımları çok yoğun bir şekilde devam etmektedir. Üreticilerimizin Marmarabirlik Yönetim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ürün alım fiyatlarından memnuniyeti yapılan teslimatlardan görülmektedir."

Marmarabirlik'in ortaklarına her zaman sahip çıktığını söyleyen Başkan Asa, "Her zaman önceliğimiz üretici olmuştur, üreticimiz alın terinin ve emeğinin karşılığını almaya devam edecektir. Üreticilerimiz yetiştirdikleri ürünü kooperatiflerine değerinde verirken, Kooperatif ortağı olmayan üreticiler ise ürünlerini teslim edecek yer aramaktadırlar. Marmarabirlik ortağı olmak bir ayrıcalık haline gelmiştir. Marmarabirlik'in 10 yılda geldiği nokta budur" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin daha çok alıp, daha çok satmak olduğunu vurgulayan Hidamet Asa, "Daha çok satabilmek için düzenli bir alım planı ile piyasanın talep ettiği her kalibreden dengeli bir stok oluşturulması gerekmektedir. Ortaklarımız ürün teslimatı yaparken buna dikkat etmelidir" diye konuştu. - BURSA