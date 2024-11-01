Marmarabirlik\'ten Üreticiye Destek

Ekonomi

Marmarabirlik'in, geçtiğimiz günlerde 2024/2025 iş yılı ürün alım fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Görevimiz hem Marmarabirlik'i hem de üreticiyi korumaktır. Avans fiyat uygulamasının sebebi budur" dedi.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), geçtiğimiz hafta 2024-2025 iş yılı ürün alım fiyatlarını açıkladı. Gerçekleştirilen kooperatifler koordinasyon toplantısında alınan ortak karar ile avans fiyatla ürün alınması kamuoyuna bildirildi. Buna göre; avans tavan fiyat 180 dane 125 TL, 200 dane 105 TL, taban fiyat 380 dane için 47 TL, yağlık zeytin fiyatı ise 45 TL olarak belirlendiği bilgisi paylaşıldı.

Neden avans fiyat?

Farklı çevrelerce avans fiyat açıklaması yapılmasına rağmen, fiyatların düşük olduğu yönünde beyanlarda bulunulduğunu belirten Hidamet Asa, "Piyasa şartlarında ürün alış ve satış fiyatlarını herkes çok iyi biliyor. Biz hem üreticimizi hem de Marmarabirlik'i koruyabilmek adına avans fiyat verdik. Avans fiyat demek, ön alım fiyatı demektir. Alımlar sürdüğü dönemde piyasa şartları gözlemlenecek, eğer piyasa ortamında fiyat farkı gerçekleşirse Marmarabirlik kimseyi mağdur etmez" dedi.

Başkan Asa açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Görev yaptığımız süre içinde hiçbir zaman üreticimizi yüzüstü bırakmadık her zaman destek olduk. Zeytin üreticisi ortaklarımız bize güvensinler. Hiçbir sorumluluğu olmayan ve sırtında yumurta küfesi bulunmayan bazı kesimler avans fiyatlarla ilgili yorum yapıyor ve talimat vermeye çalışıyorlar. Üretici üzerinden olumsuz algı oluşturmaya çalışanlara sesleniyorum; üreticimiz yönetim kuruluna serzenişte bulunabilir ama sahibi olduğu kurum Marmarabirlik'e asla küsmez."

Bugün ne demek istediğimizin ilerleyen günlerde çok daha iyi anlaşılacağını vurgulayan Asa, "Marmarabirlik ile ortakları, et ile tırnak gibidir. Geçtiğimiz yıl üreticimize büyük destek verdik. Bu yıl da kuruma sahip çıkma zamanı. Arz ve talep dengesi ürünün var yılı ya da yok yılı olması ile ilgilidir. Geçtiğimiz yıl 350 bin ton sofralık zeytin rekoltesi vardı, bu sene ise bu rakam 800 bin ton oldu. Marmarabirlik'in faaliyet alanı dışındaki diğer bölgelerde zeytin fiyatları 80-85 TL. Bu yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi gerçekleşecek. Böyle bir dönemde 125 TL avans fiyat ile yani yapılacak ön ödeme ile ürün alımı yapıyoruz" diye konuştu.

Üreticinin beklentisi: "Fiyatlar korunsun, ürünü kaldırın yeter"

Yüz bin tona yakın rekolte beyanıyla tarihi rekolte artışının yaşandığı bu yılda, üretici ortakların en yüksek fayda sağlayacağı alım stratejisini izlediklerini söyleyen Hidamet Asa şöyle konuştu: "Rekolte beyan alımları döneminde rekolte beyanı veren bütün ortaklarımız, 'Geçtiğimiz yılın fiyatlarını koruyun fakat bizden daha çok ürün alın' önerisinde bulundular. Beklenti bu yöndeydi. Üreticimizden daha çok ürün alabilmek için 60 bin ton alım planı yapıldı."

Risk aldık, amacımız üreticiye destek olmak

Asa, üretici ortaklara destek olabilmek için tüm riskleri değerlendirdiklerini belirterek, "Marmarabirlik olarak '30 bin ton ürün alıyoruz' deyip kenara çekilebilirdik. Ama biz bunu yapmadık. 60 bin ton ürün alımı ile üretim kapasitemizin 1,5 katını planlamamızın tek sebebi ortaklarımızın yaşayacağı sıkıntıyı önceden görmüş olmamızdır. İlerleyen günlerde kimse fiyat konuşmayacak, ürünü verebilmek için çabalayacaktır. Sağ duyulu üretici ortaklarımız bu sıkıntılı yılı anlayışla karşılamaktalar" ifadelerini kullandı. - BURSA