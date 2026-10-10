Marmaris\'e çoğu Alman 2 bin 305 yolcu getiren Aida Stella akşam Antalya\'ya gidecek

İtalya bayraklı "Aida Stella" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 305 yolcu getirdi.

Mikonos Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren gemi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı. 254 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğu Alman 2 bin 305 yolcu ve 643 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı ile turistik yerleri ziyaret etti.

Yolcuların bir kısmı yarın çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katılacak.

"Aida Stella" akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Antalya Limanı'na seyir edecek.