Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü

02.05.2022 00:57
Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na sabah saatlerinde demir atan Meine Schiff Herz isimli dev yolcu gemisi esnafa can suyu oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na sabah saatlerinde demir atan Meine Schiff Herz isimli dev yolcu gemisi esnafa can suyu oldu.

Marmaris Gümrüklü Limanı'na sabah saatlerinde demir atan 228 metrelik dev yolculu gemisi bin 280 yolcusu ve 641 mürettebatı ile ilçede hareketlilik oluşturdu. Çoğunluğu Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden olan yolculardan 350'si Dalyan turuna katıldı. Kalan yolcular Marmaris Marina'da kafelerde oturarak ve kapalı çarşıda alışveriş yaparak zaman geçirdiler. Tatile gelen bazı vatandaşlar büyük gemiyi arkalarına alarak fotoğraf çektirdi.

Dev geminin Marmaris'e demir atmasından memnun olduğunu ifade eden çarşı esnaflarından Şaban Şener, "Gemiyi sabah saatlerinde gördüm, o zaman karanlıktı şimdi fotoğraf çektim. Esnafımıza can suyu oldu. Aynı zamanda ilçemizde de bir hareketlilik oldu, iyi ki geldiler. Çok memnunuz" dedi.

Herakliyon Limanı'ndan gece saatlerinde ayrılıp sabah 06.00'da Marmaris'e demir atan geminin yolcularından Alman Groseheis çifti, tatil yaptıkları geminin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Bodrum'a geçeceklerini ifade eden Groseheis çifti, "Sabah saatlerinde Marmaris'e geldik ve burası çok güzel. Buradan da Bodrum'a geçeceğiz, tatilimiz devam edecek. Burada günümüzü güzel geçirdik ama alışveriş yapmakta zorlandık. Pazarlık yaparak aldık ürünlerimizi" şeklinde konuştu.

Marmarisli esnaflar ise canlılığın güzel olduğunu, akşama yolcular dönecekleri için üzgün olduklarını belirttiler. Sabah 06.00'da Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi bin 280 yolcusu ve 641 mürettebatı ile saat 19.00'da ilçeden ayrılarak Bodrum'a hareket edecek. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika


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