Marmaris, İngilizlerin Düğün Tercihi Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Marmaris, İngilizlerin Düğün Tercihi Olmaya Devam Ediyor

Marmaris, İngilizlerin Düğün Tercihi Olmaya Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi, İngiliz turistlerin hem tatil hem de düğün organizasyonları için tercih ettikleri bir yer olmaya devam ediyor. 2023 yılında Marmaris'te nikah kıyan yabancı uyruklu çiftlerin büyük bir kısmını İngilizler oluşturuyor.

05.10.2024 15:58  Güncelleme: 16:05
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Turizm sezonunun ve yazdan kalma günlerin devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesi, İngiliz turistlerin sadece tatil için değil, düğünlerini yapmak için de tercih ettiği kentlerden biri olmaya devam ediyor.

İngilizler, hem tatil, hem de en mutlu günleri için dünyanın ve ülkemizin en popüler turizm şehirlerinden olan Marmaris'i parti organizasyonları için tercih ediyor. Ocak ayından bu yana Marmaris belediyesi tarafından kıyılan 500 nikahın 124'ü yabancı uyruklu ve ekseriyeti İngiliz vatandaşlarından oluşuyor. Birleşik Krallıkların milli çalgısı Gayda ile de yapılan düğün törenleri için Marmaris'e gelen turistler, sadece düğün değil, doğum günü, evlilik yıldönümü kutlamalarını da hem daha ekonomik, hem de tatillerini de aradan çıkararak yaptıkları için mutlu olduklarını belirtiyorlar.

7 yaşından bu yana ailesi ile Marmaris'e tatile gelen İngiliz Hemşire Staphaney, erkek arkadaşı Martin Smith ile önümüzdeki yıl yapacakları nikah töreni için hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, "Çok uzun yıllardır ailemle Marmaris'e tatile geliyorum. Marmaris'i çok seviyorum ve burada evlenmek istedik. Organizasyonu düzenlemek için görüşmeye geldik. Hem düğünümüzü, hem de balayımızı burada yapacağımız için çok heyecanlıyız" dedi.

Dünyaca ünlü isimlerde Marmaris'i tercih ediyor

İçlerinde dünyaca ünlü Manchester United'in eski futbolcusu Rio Ferdinand'ın da düğününün olduğu bir çok düğün organizasyonuna imza atan Mehmet Yörük, "Marmaris'i en çok İngilizler, İskoçlar, Finliler ve Almanlar tercih ediyorlar" dedi. Kendi kültürleri ile Türk Kültürünü bir arada düzenleyerek organize ettiklerini belirten Yörük, düğünlerde, geleneksel çalgılar ve müziklerin çok tercih edildiğini ifade etti. Mehmet Yörük, 2019 yılında Rio Ferdinand'ın düğünü ve ismini açıklamak istemediği ünlü İskoç futbolcuların da düğünlerini organize ettiklerini söyleyerek, ülkemizin düğünler için de tercih edilmesi için ellerinden gelen özveriyi gösterdiklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Marmaris, İngilizlerin Düğün Tercihi Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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