Marmaris Limanı\'na yanaşan Marella Discovery 1731 turist getirdi

Malta bayraklı "Marella Discovery" kruvaziyeriyle Muğla'nın Marmaris ilçesine 1731 turist geldi.

Patmos Adası'ndan gelen 264 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide çoğu İngiliz 1731 yolcu ve 744 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Kruvaziyerin sonraki durağının Antalya'nın Alanya ilçesi olacağı öğrenildi.