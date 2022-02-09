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Marmaris, 'Sen hep güzelsin Marmaris' temasıyla EMITT'te yerini aldı - Son Dakika

Marmaris, 'Sen hep güzelsin Marmaris' temasıyla EMITT'te yerini aldı

09.02.2022 23:31
Marmaris, 'Sen hep güzelsin Marmaris' temasıyla EMITT'te yerini aldı

Turizmi ile öne çıkan Marmaris, 'Sen hep güzelsin Marmaris' temasıyla EMITT'te yerini aldı.

Turizmi ile öne çıkan Marmaris, 'Sen hep güzelsin Marmaris' temasıyla EMITT'te yerini aldı. Kurulan geniş stantta ziyaretçilere Marmaris'in güzellikleri anlatılıyor.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 25'inci kez İstanbul'da kapılarını açtı. 12 Şubat tarihine kadar sürecek olan fuarda ülkeler, şehirler ve ilçeler; kültürlerini, doğal güzelliklerini ve tarihlerini tanıtıyor. Marmaris de fuara geniş katılım gösterdi.

Salon 3/ B-251 numaralı alanda kurulan Marmaris standında Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, GETOB ile birlikte otellerin ve seyahat acenteleri yer alırken, fuara Marmaris'ten çok sayıda isim katıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş, Meclis Üyeleri Hasan Yaylalı, Marmaris Belediyesi'ni temsilen fuarda yer aldı. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da tüm meclis üyeleriyle birlikte fuara katılım sağladı.

"Güzel bir sezon bekliyoruz"

Bu yıl için turizmden umutlu olduklarını dile getiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "2 yıldır pandemiden kaynaklı olarak turizm sektörü oldukça olumsuz bir süreç içerisindeydi. 2022 yılı itibariyle umutlarımız oldukça yüksek. İki yıldır düzenlenmeyen EMİTT turizm fuarında Marmaris'i tüm bileşenlerimiz ile birlikte; gerek havalimanımız gerek otel konaklama sektörümüz gerekse seyahat acentalarımız gibi tüm bileşenlerimiz ile buraya çıkartma yaptık. Güzel bir sezon bekliyoruz. Yaşadığımız olumsuzlukları geride bıraktığımız bir sezon yaşayacağımızı diliyoruz.

Geçtiğimiz yaz yaşadığımız yangından kaynaklı sonrasında bir tema oluşturduk; "Küllerimizden doğacağız" dedik. Şimdi ise "Sen hep güzelsin Marmaris" diyoruz. Bunun neticesinde bu yaz tatilini Marmaris'te tercih edecek olan herkes görecek ki; Marmaris gerçekten tüm güzelliği ile yerinde durmakta. Zannedildiği gibi tamamen yandı, bitti, kül oldu gibi bir durum kesinlikle yok. Özellikle dış ülkelerden misafir ağırlayanda bir destinasyonun olduğu için yerli misafirlerimize de çağrıda bulunmak isterim. Çok cazip fırsatlar söz konusu. Birçok tur acentamız, seyahat acentamız erken rezervasyon fırsatlarını sunuyorlar. Bunları değerlendirmeleri çağrısında bulunuyorum. Vatandaşlarımız, son aylara tatillerini bırakırsa Marmaris'te tatil için yer bulamama durumları olacağını söylemek isterim. Tercihini Marmaris'ten yana kullanacak olan vatandaşlarımız erkenden rezervasyonlarını yaptırmalarını isterim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Marmaris, 'Sen hep güzelsin Marmaris' temasıyla EMITT'te yerini aldı
Marmaris, 'Sen hep güzelsin Marmaris' temasıyla EMITT'te yerini aldı
Marmaris, 'Sen hep güzelsin Marmaris' temasıyla EMITT'te yerini aldı
Marmaris, 'Sen hep güzelsin Marmaris' temasıyla EMITT'te yerini aldı

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Mehmet Oktay, Marmaris, İstanbul, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmaris, 'Sen hep güzelsin Marmaris' temasıyla EMITT'te yerini aldı - Son Dakika Ekonomi


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