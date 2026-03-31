Marmaris'te 3.500 Avusturyalı Emekli Turist Ağırlanacak

31.03.2026 16:17
Marmaris, 13 Nisan-13 Mayıs döneminde 3.500 Avusturyalı emekli turisti konuk edecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl yaklaşık 3 bin 500 Avusturyalı emekli turist ağırlanacak.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmaris Ticaret Odası, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği işbirliğinde yürütülen tanıtım faaliyetleri sonuç verdi. Geçen sezon 31 yıl aradan sonra rotasını Marmaris'e çeviren Avusturyalı turistler, bu yıl da bölgeyi tercih etti.

"Altın yaş" (golden age), olarak adlandırılan 50 yaş ve üzeri yaklaşık 3 bin 500 Avusturyalı turist, 13 Nisan-13 Mayıs döneminde ilçede konaklayacak."

Birer haftalık periyotlarla gelecek misafirler, Marmaris'in yanı sıra Datça, Dalyan ve Pamukkale gibi turistik yerleri de ziyaret edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, turizmi 12 aya yayma hedefi doğrultusunda atılan adımların olumlu sonuçlar vermeye başladığını belirtti.

Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'ndaki temasların ve geçen yılki yüksek memnuniyet oranının önemli bir referans olduğunu vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Özellikle sezon dışı dönemlerde gerçekleşen bu ziyaretler, Marmaris'in geleceği açısından büyük potansiyel barındırıyor. Doğal güzelliklerimiz, yürüyüş ve sağlık rotalarımızla emekli turistler için ideal bir destinasyonuz. Orta Doğu'daki gelişmelere rağmen rezervasyonların iptal edilmemesi, ilçemize olan güvenin bir göstergesidir. Turizmin sürdürülebilirliği için dönüşüm sürecine devam edeceğiz."

Kaynak: AA

