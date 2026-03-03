Mart Ayı Kira Artış Tavanı Belirlendi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı enflasyonuna göre, mart ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oranı yüzde 33,39 oldu.

TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,96 artarken, yıllık yüzde 31,53 oldu.

Verilerle, mart ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, mart ayında ev ve iş yerlerinde kira artışının tavan oranı yüzde 33,39 olacak.