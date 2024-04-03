Mart Ayında Enflasyon Yüzde 3,16, Yıllık Yüzde 68,50

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında enflasyon aylık yüzde 3,16, yıllık yüzde 68,50 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,08 ile eğitim oldu.

TÜİK, mart ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini bugün yayınladı. Buna göre enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 3,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim oldu.

MART AYINDA EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,08 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı mart ayı itibarıyla, 14 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 71,89, aylık yüzde 3,14 oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,61 olarak gerçekleşti.