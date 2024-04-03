Mart Ayında Fiyat Artışı Yüzde 21,30, Yumurta En Fazla Ucuzlayan Ürün Oldu

Ekonomi

Mart ayında fiyat artışı yüzde 21,30 ile orta öğretim ücretlerinde gerçekleşti. En fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 10,16 gerileme görülen yumurta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Geçen ay en fazla fiyat artışı yüzde 21,30 ile orta öğretim ücretlerinde yaşandı. Orta öğretimi yüzde 18,58 fiyat artışı gerçekleşen kuzu eti ve yüzde 14,65 ile dana eti takip etti. Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise şu şekilde sıralandı: "Kümes hayvanları eti yüzde 12,19, mücevheratlar, saat ve kol saatleri yüzde 10,37, yatak odası mobilyaları yüzde 6,03, taze meyveler yüzde 4,99, margarin yüzde 4,84, yemek odası ve oturma odası mobilyaları yüzde 4,61, yiyecek hizmetleri yüzde 4,54."

Mart ayında fiyatı en az artan ürünler ise makarna çeşitleri yüzde 0,37, çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yüzde 0,03 olarak gerçekleşti.

En çok yumurta ucuzladı

Bahsedilen ayda en çok fiyat gerilemesi ürünler de belli oldu. Bu dönemde yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 10,16, patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 6,90, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 2,37, diğer süt ürünleri yüzde 1,51, tereyağı yüzde 1,01, şeker yüzde 0,90, un ve diğer tahıllar yüzde 0,31, kahve yüzde 0,15 ucuzladı. - İSTANBUL