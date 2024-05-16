Mart Ayında Hizmet Üretim Endeksi Yıllık Bazda Yüzde 6,8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Mart Ayında Hizmet Üretim Endeksi Yıllık Bazda Yüzde 6,8 Arttı

Mart Ayında Hizmet Üretim Endeksi Yıllık Bazda Yüzde 6,8 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında hizmet üretim endeksi yıllık bazda yüzde 6,8 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7 oranında yükseldi. Aylık bazda ise hizmet üretim endeksi değişim göstermedi.

16.05.2024 10:24
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Hizmet üretim endeksi, martta yıllık bazda yüzde 6,8 yükselirken, aylık bazda ise değişim göstermedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15, gayrimenkul hizmetleri 13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7 yükseliş gösterdi.

Hizmet üretim endeksi aylık bazda aynı kaldı

Hizmet üretim endeksi, mart ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermedi

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 yükselirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mart Ayında Hizmet Üretim Endeksi Yıllık Bazda Yüzde 6,8 Arttı - Son Dakika

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