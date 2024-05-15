Mart Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 2,6 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mart Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 2,6 Arttı

Mart Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 2,6 Arttı

Mart 2023'te 14 milyon 839 bin 534 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yıl martta yüzde 2,6 artarak 15 milyon 225 bin 128 kişiye yükseldi. Ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 artış kaydetti. Aylık bazda ise ücretli çalışan sayısı yüzde 0,1 geriledi.

15.05.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ücretli çalışan sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Mart 2023'te 14 milyon 839 bin 534 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yıl martta yüzde 2,6 artarak 15 milyon 225 bin 128 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 artış kaydetti.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,1 geriledi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe 0,1 gerilerken, ticaret-hizmet sektöründe 0,1 yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mart Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 2,6 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
13:42 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural’ın son hali Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:24:13. #1.11#
SON DAKİKA: Mart Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 2,6 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement