Mart Enflasyonu %38,1

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon Mart'ta yüzde 38,1 gerçekleşti" dedi.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun martta yüzde 38.1 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Şimşek paylaşımında, "Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal şartlarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA