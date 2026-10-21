Osimhen\'den dünyaca ünlü menajere ret

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen hakkında transfer gündemine düşen önemli bir gelişme yaşandı.

MENDES'TEN OSIMHEN'E YAKIN TAKİP

Birçok dünya yıldızının önemli kulüplere transferini gerçekleştiren dünyaca ünlü futbol menajeri Jorge Mendes, 27 yaşındaki yıldız futbolcuyu yakın takibe aldı. Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Jorge Mendes, Victor Osimhen'e menajerliğini yürütmek üzere bir teklifte bulundu.

OSIMHEN'DEN RET GELDİ

Ancak Nijeryalı forvetin Portekizli menajere ''Şu an tüm konsantrasyonum Galatasaray üzerine'' diyerek bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla etkili bir performans sergileyen Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 7 maçta 6 gol atıp 3 de asist kaydetti.