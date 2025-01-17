Martı TAG'a Haksız Rekabet Davası - Son Dakika
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Ekonomi

Martı TAG'a Haksız Rekabet Davası

Martı Kurucusu Öktem, taksi lobisinin yenilgilere doymadığını belirtti ve davayı kazanacaklarını söyledi.

17.01.2025 20:20
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Martı Kurucusu Öktem: "Taksi lobisi yenilmelere doyamıyor"

İSTANBUL - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından Martı TAG'a 'haksız rekabet davası' açılmıştı. İstanbul 14'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi heyeti kararında, kısmen kabulüne hükmederek, MARTI TAG uygulaması hizmetinin haksız rekabet oluşturduğunu bildirmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi de (istinaf mahkemesi) Martı TAG lehine karar vererek, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın Martı TAG'ı kapattırma talebini reddetmişti. Bugün gerçekleşen dava sonrası açıklama yapan Martı Tag Kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Taksi lobisi yenilmelere doyamıyor. Bu sefer beşi bir araya gelmiş voltran yapmış. Hiç fark etmez, yine kazandık yine kazanacağız."

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından Martı TAG'a 'haksız rekabet davası' açılmıştı. İstanbul 14'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi heyeti kararında, kısmen kabulüne hükmederek, MARTI TAG uygulaması hizmetinin haksız rekabet oluşturduğunu bildirmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi de (istinaf mahkemesi) Martı TAG lehine karar vererek, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın Martı TAG'ı kapattırma talebini reddetmişti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi de bir araya gelerek Martı TAG'a yeniden 'haksız rekabet' davası açtı. Bugün İstanbul Adalet Sarayı 14'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem açıklama yaptı. Öktem'e çok sayıda Martı TAG sürücüsü eşlik etti.

"Taksi lobisi yenilmelere doyamıyor"

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Taksi lobisi yenilmelere doyamıyor. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış, o yüzden kazanamamalarına rağmen bizi tekrar tekrar dava ediyorlar. Bizi hiç yormaz, biz adliyelere alıştık hatta sevdik bile. Tekrar tekrar gelip savunmalarımızı yaparız. Bugüne kadar hiçbir davada muvaffak olamadılar. Martı TAG, bugün çok şükür cayır cayır çalışıyor, çalışmaya da devam edecek. Her davayı kazandık, bunu da kazanacağız. Bu sefer beşi bir araya gelmiş voltran yapmış. Hiç fark etmez, yine kazandık yine kazanacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Martı TAG'a Haksız Rekabet Davası - Son Dakika

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