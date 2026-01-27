Ramazan ayına kısa bir süre kala emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Kulislerde, halen 4 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin yüzde 25'lik artışla 5 bin TL'ye yükseltilmesinin gündemde olduğu ifade ediliyor. Söz konusu artışın hayata geçmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 5'er bin TL ikramiye alacak.
Bayram ikramiyesindeki olası artış için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak bir etki analizi ve taslak çalışma hazırlaması bekleniyor. Hazırlanacak düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtiliyor.
Bayram ikramiyesinde artış yapılabilmesi için yasal düzenleme şart. Kesin kararın alınması durumunda, düzenlemenin Ramazan ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve yasalaşmasının ardından yeni ikramiye tutarının netleşmesi öngörülüyor.
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü kutlanacak.
Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
2026 Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı günü yarım gün arefe ile başlayacak ve 27-30 Mayıs tarihleri arasında dört gün sürecek. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.