Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Ramazan ayına kısa bir süre kala emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Kulislerde, halen 4 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin yüzde 25'lik artışla 5 bin TL'ye yükseltilmesinin gündemde olduğu ifade ediliyor. Söz konusu artışın hayata geçmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 5'er bin TL ikramiye alacak.

İKİ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTECEK

Bayram ikramiyesindeki olası artış için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak bir etki analizi ve taslak çalışma hazırlaması bekleniyor. Hazırlanacak düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtiliyor.

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Bayram ikramiyesinde artış yapılabilmesi için yasal düzenleme şart. Kesin kararın alınması durumunda, düzenlemenin Ramazan ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve yasalaşmasının ardından yeni ikramiye tutarının netleşmesi öngörülüyor.

2026 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü kutlanacak.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Tahmini ödeme günleri:

BAĞ-KUR emeklileri (maaş günü 25-28): 9 Mart Pazartesi

Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart Salı

SSK emeklileri:

Maaş günü 17-19 olanlar: 11 Mart Çarşamba

Maaş günü 20-22 olanlar: 12 Mart Perşembe

Maaş günü 23-26 olanlar: 13 Mart Cuma

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı günü yarım gün arefe ile başlayacak ve 27-30 Mayıs tarihleri arasında dört gün sürecek. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.