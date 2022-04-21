MASKİ'den Turgutlu'ya yeni şantiye alanı - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek adına Turgutlu ilçesine kazandırılacak olan yeni şantiye alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Turgutlu ilçesine kazandırılacak olan yeni şantiye alanını ziyaret etti. Yapılan ziyarette Genel Müdür Aslay'a MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, Depolar Sevk ve İdare Şube Müdür Vekili Tunca Doğan ile MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci eşlik etti. Genel Müdür Burak Aslay, kazandırılacak olan yeni şantiye alanında yürütülen çalışmaları inceleyerek detaylı bilgi aldı.

Manisa'ya yeni şantiye alanları kazandırılıyor

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, her geçen gün büyüyen ve gelişen Turgutlu için yeni bir şantiye alanı kazandırmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Manisa'mızın 17 ilçesinde büyük bir özveri ile yatırımlarımızı yürütüyoruz. Yatırımlarımızda herhangi bir aksama oluşmaması için de şantiye alanlarımıza büyük önem veriyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalar ile iş makinelerimizi, malzemelerimizi tek bir noktada toplamak bizi daha da hızlandıracak. Ekiplerimiz bölüm bölüm yeni şantiyemize taşınmaya başladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün geleceği düşünerek attığı adımlar doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - MANİSA