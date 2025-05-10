Matbaa Sektöründe Sorunlar ve Çözümler Ele Alındı

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odasının (ATO) meslek komiteleri, matbaa sektörünün güncel sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini başkentteki toplantıda değerlendirdi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, ASO'nun Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi ile ATO'nun Basın-Yayın meslek komitelerinin müşterek toplantısı, ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde yapıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran ve ilgili komite üyelerinin de katıldığı ASO'daki toplantıda, matbaa sektörünün güncel sorunları, talepleri ve çözüm önerileri ele alındı.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, matbaa sektörünün daha güçlü, yenilikçi ve rekabetçi yapıya kavuşması için güç birliği içinde çalışmanın önem taşıdığını bildirdi.

Kağıt ve baskı sektörünün yalnızca kitap, dergi veya ambalaj üretimiyle sınırlı olmadığını, teknolojinin hızla gelişmesiyle müşterilerin beklentilerinin de hızla değiştiğini belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Firmalar sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek için bu değişime hızla adapte olmalıdır. Rekabetin arttığı ve piyasa şartlarının zorlaştığı bir dönemde firmalarımızın yüksek kaliteli, yeni özelliklere sahip, kullanım değeri daha yüksek ürünler geliştirmesi zaruret haline gelmiştir."