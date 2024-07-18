MATSO Başkanı: Turizm bölgeleri haftanın bir günü kapalı olma uygulamasından muaf tutulmalı - Son Dakika
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Ekonomi

MATSO Başkanı: Turizm bölgeleri haftanın bir günü kapalı olma uygulamasından muaf tutulmalı

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasında turizm bölgelerinin muaf tutulması gerektiğini söyledi. Güngör, turizm bölgelerindeki işletmelerin bu uygulamadan dolayı ciddi sorunlar yaşayacağını ve ekonomik dengelerinin negatif yönde etkileneceğini vurguladı. Ticaret Bakanlığı'nın bu kararının 1 Temmuz 2024 tarihine ertelendiği bilgisine de yer verildi.

18.07.2024 12:44
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MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasında turizm bölgelerinin muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ticaret Bakanlığı'nın 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe geçtiği berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının turizm bölgelerindeki işletmeler için ciddi sorunlara yol açacağını belirterek turizm bölgelerinin bu uygulamadan muaf tutulması gerektiğini söyledi. Turizm bölgelerindeki işletmelerde sezonun en yoğun olduğu dönemde iş yapabildiklerine ancak bu tür işletmelerin turizm sezonu dışında kapalı olduğunu kaydeden Başkan Güngör, kış boyu turizm sezonuna hazırlık sürecinde söz konusu işletmelerin ağır mali yükler altına girerek turizm sezonuna hazırlandıklarını ve bu uygulamanın işletmelerin ekonomik dengelerini negatif yönde etkileyeceğini vurguladı.

Sektörden gelen tepkiler üzerine ertelenmişti

Turizm bölgelerindeki işletmelerin bir yandan yüksek kira maliyetleriyle bir yandan da personellerin çoğunun da ciro üzerinden maaş aldığını dile getiren Başkan Güngör; "Bu işletmelerin Pazar günü kapalı olması turizm bölgelerinde hem işletme sahiplerini hem de turistleri olumsuz etkileyecektir. Ayrıca söz konusu uygulamanın yasal olmayan işletmelerin ortaya çıkmasına, turizm ve turizme bağlı sektörlerde ciddi bir ekonomik kayba neden olabileceği öngörülmekte olup; devletimize söz konusu uygulamadan turizm bölgesi için kararın muaf tutulması gerektiği çağrısında bulunuyoruz" dedi. Ticaret Bakanlığı, 18 Ağustos 2022 tarihinde berber, kuaför ve güzellik salonları için haftanın bir günü kapalı olma kararını alarak tüm valiliklere göndermişti. Ancak sektörden gelen tepki ve talepler üzerine bu kararın uygulanması 1 Temmuz 2024 tarihine ertelenmişti.

Antalya'da pazar günleri kapalı

Ticaret Bakanlığı, 6585 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesi gereğince ülke genelinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının (alışveriş merkezlerinin içinde faaliyet gösterenler dahil) ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla haftanın bir günü kapalı olması kararını uygulamaya geçti. Antalya Valiliği de Pazar günleri için bu kuralın geçerli olmasına karar verdi ve Pazar günleri açık olan işletmelerin tespiti durumunda idari yaptırım uygulanacağını duyurdu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Kuaför, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MATSO Başkanı: Turizm bölgeleri haftanın bir günü kapalı olma uygulamasından muaf tutulmalı - Son Dakika

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